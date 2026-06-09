Alessandra Rosaldo Alessandra Rosaldo llega con Eugenio Derbez al funeral de su papá : vive “momento de mucho dolor” La cantante llegó a México para darle el último adiós a su papá. El reconocido productor musical, Jaime Sánchez Rosaldo, murió a causa de un presunto infarto cardíaco.

Video Alessandra Rosaldo de luto: muere su padre y esto se sabe sobre la causa de fallecimiento

Alessandra Rosaldo llegó en compañía de Eugenio Derbez a México, al funeral de su papá, Jaime Sánchez Rosaldo, quien murió a causa de un presunto infarto la tarde del 8 de junio.

De acuerdo con ‘Ventaneando’, el último adiós al productor musical se realiza en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, ante un completo hermetismo.

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¿Cómo está Alessandra Rosaldo?

Aunque la cantante no ha hablado públicamente sobre la muerte de su papá, Angie Taddei, integrante del grupo JNS y compañera de Alessandra en el ‘90’s Pop Tour’, dio a conocer cómo se encuentra anímicamente la esposa de Eugenio Derbez.

“(Está) tranquila, rodeada de su familia, con mucho amor. Está bien, tranquila. Está en paz, obviamente con lo que es perder a un padre, pero bien, acompañada de mucho amor”, dijo a ‘De Primera Mano’ a las afueras de la funeraria.

“Está acompañada de Eugenio, por supuesto, cien por ciento de su familia. Están, obviamente conmocionados con la noticia, están pasando un momento complicado, de mucho dolor, de mucha tristeza, pero en paz dentro de lo que cabe, tranquilos e insisto, acompañados de mucho amor”, agregó.

Por último, la cantante habló de lo entregado que era el papá de Alessandra Rosaldo como mánager del grupo Sentidos Opuestos, del que su hija es vocalista.

“Imagínate… un manager de los mejores que ha visto este país, centrón, luchón. Salió con toda la garra siempre por Sentidos Opuestos, así que (le tengo) un respeto tremendo”, sentenció Angie.