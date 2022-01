Chantal Andere da positivo a covid-19 una vez más: este es el estado de salud de la actriz

Chantal Andere, famosa actriz por interpretar a legendarias villanas en telenovelas, se sumó a la lista de celebridades que han dado positivo a covid-19. La estrella mexicana compartió su estatus a través de redes sociales en donde piensa que se infectó en las grabaciones de su proyecto de televisión.

La celebridad de 49 años aprovechó su cuenta de Instagram para manifestar a sus seguidores que se contagió de coronavirus.

La hija de Jacqueline Andere informó cuál es su estatus así como los síntomas que padece

“Pues así las cosas, di positivo a covid. Gracias a Dios me siento bien. Los síntomas son imperceptibles y eso me da mucha paz. ¡Espero ya el próximo lunes incorporarme a las grabaciones de @mifortunaesamarte porque se va a poner más emocionante aún!¡Gracias por estar siempre y por favor, no se preocupen voy a estar bien primero Dios! Los quiero mucho”.



Hasta el momento se tiene conocimiento que únicamente integrantes de la producción así como Chantal Andere son los únicos que se han contagiado dentro del melodrama dirigido por Nicandro Díaz.

Más tarde, Chantal explicó a detalle que este nuevo contagio ocurre un año tres meses después que el anterior.

“Quería platicarles que desafortunadamente volví a dar positivo a covid, después de 1 año tres meses que me contagié en Miami. Estoy en casa, cuidándome, sin síntomas. Me siento muy bien, espero ya en 6 días estar regresando a trabajar”.



Cabe mencionar que en ese entonces, se desconoce si la actriz había tenido la oportunidad de recibir la dosis de la vacuna contra el covid-19.

Durante su resultado positivo en ese tiempo, Andere confirmó que no tenía síntomas más que “tos casi imperceptible”.

“Lamentablemente, me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del covid, como varios de mis compañeros (en Tu cara me suena) desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, solo una tos casi imperceptible. Le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generoso conmigo”.



Para finalizar, la intérprete pidió a sus seguidores no confiarse y seguir cuidándose ante la pandemia que todavía está.

“Recuerden que aunque estemos vacunados este bichito no respeta, así que nada síganse cuidando”.