Chantal Andere sufre la muerte de su “niña”: lamenta no haber estado a su lado cuando falleció

Chantal Andere dio a conocer que se encuentra de luto debido a la muerte de Mathilda, perrita que formó parte de su vida durante más de una década.

Fue por medio de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram que la estrella de telenovelas compartió su sentir y se despidió de su adorada mascota.

“Hasta siempre, mi Mathilda. Gracias por estos 12 años de tanto amor”, escribió en una historia, en la cual incluyó una fotografía del can.

“Te voy a extrañar tanto mi niña hermosa”, anotó encima de otra instantánea, una en la que ambas aparecen juntas.

Chantal Andere se despidió de su perrita Mathilda tras su muerte. Imagen Chantal Andere/Instagram

Chantal Andere no estuvo con Mathilda cuando murió

En un ‘post’ adicional, además de subir otros retratos de Mathilda, Chantal Andere se lamentó por no haber estado a su lado cuando ella falleció.

“Amanecer lejos de casa y enterarme de tu partida me ha sorprendido y dolido como no te imaginas”, apuntó en un mensaje.

“No hay palabras para describir lo feliz que nos hiciste a toda la familia”, aseguró antes de recalcar el pesar que atraviesa.

“Descansa mi pequeña. Te adoro para siempre”, anotó quien interpretara a la villana de ‘Marimar’, melodrama que puedes ver aquí en ViX.

En la sección de interacciones, varios amigos de la también cantante le manifestaron su apoyo y condolencias, entre ellos Montserrat Oliver, Odalys Ramírez y Consuelo Duval.

“Lo siento mucho, mi ‘Chanita’ bella. Te quiero mucho y sabes de corazón que te entiendo perfecto”, le expresó Lorena de la Garza.

Chantal Andere dio a conocer que no pudo estar con Mathilda cuando falleció. Imagen Chantal Andere/Instagram



Pese al complejo momento, Andere demostró que es una profesional pues retomó sus actividades laborales en Miami, donde está ahora.

“Pues a trabajar se ha dicho, con un montón de sentimiento, pero hay que seguir”, indicó encima de una postal que muestra la bahía.

Chantal Andere regresó al trabajo tras la muerte de su perrita Mathilda. Imagen Chantal Andere/Instagram

Chantal Andere sufrió el duelo por su perrito Kenzo

Hace un año, en febrero de 2024, Chantal Andere perdió a su perro Kenzo, quien la acompañó, y a sus seres queridos, por 16 años.

En entrevista con ‘De primera mano’, ella detalló que el canino pereció “de viejo”: “Lo tuve que dormir porque ya ni levantarse podía”.

“Estaba flaquito, no veía de un ojo, no escuchaba, no comía y era el momento”, contó. “Fue dolorosísimo, pero ya también venían unos seis meses que veíamos cómo se iba acabando”.

Tras esa pérdida, su marido, Enrique Rivero, buscó la manera de consolarla, así que, tanto a ella como a sus hijos, Natalia y Sebastián, les obsequió un cachorro, al que nombraron Bosco.