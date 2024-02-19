Chantal Andere

Chantal Andere está de luto y se despide con conmovedor mensaje: “Hoy te vas y me duele el alma”

La actriz de ‘El Maleficio’ compartió fotos de su ser querido junto a sus hijos Natalia y Sebastián.

Univision picture
Por:Univision
Video Lucerito Mijares se "disculpa públicamente" con Chantal Andere tras lo que le hizo y registró en video

Chantal Andere, quien forma parte de ‘El Maleficio’ interpretando a ‘Dolores Zaragoza’, vive momentos difíciles, pues reveló que está de luto.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la hija de Jacqueline Andere destapó que enfrenta la muerte de su perrito Kenzo, de quien se despidió con un conmovedor mensaje.

PUBLICIDAD

Chantal Andere llora la muerte de Kenzo

La actriz acompañó su mensaje de adiós con emotivas fotografías en las que dejó ver desde que llegó a su casa siendo un cachorro hasta algunos de los momentos que tanto ella como sus hijos, Natalia y Sebastián, vivieron con la mascota, quien afirmó fue el mejor guardián para los hoy adolescentes.

“Querido Kenzo, gracias por tantas alegrías, tanto amor. Gracias por ser el perro más amoroso y por cuidar tanto a Natalia y a Sebastián”, detalló.

Chantal Andere se despidió de su perrito Kenzo
Chantal Andere se despidió de su perrito Kenzo
Imagen Instagram Chantal Andere

Más sobre Chantal Andere

Resurge video de Florinda Meza junto a exesposa de ‘Chespirito’ y se desata polémica
0:56

Resurge video de Florinda Meza junto a exesposa de ‘Chespirito’ y se desata polémica

Univision Famosos
Chantal Andere sufre la muerte de su “niña”: lamenta no haber estado a su lado cuando falleció
2 mins

Chantal Andere sufre la muerte de su “niña”: lamenta no haber estado a su lado cuando falleció

Univision Famosos
Chantal Andere sufre inesperada muerte de ser querido a solo dos meses de su llegada
1 mins

Chantal Andere sufre inesperada muerte de ser querido a solo dos meses de su llegada

Univision Famosos
Chantal Andere aún de luto por “dolorosísima” muerte de su perrito: “Ya ni levantarse podía”
2 mins

Chantal Andere aún de luto por “dolorosísima” muerte de su perrito: “Ya ni levantarse podía”

Univision Famosos
Chantal Andere revela que ya felicitó a Colunga por “su paternidad”: “Va a saber lo que es bueno”
2 mins

Chantal Andere revela que ya felicitó a Colunga por “su paternidad”: “Va a saber lo que es bueno”

Univision Famosos
Chantal Andere celebra los 15 años de su hija Natalia y como pocas veces publica fotos
2 mins

Chantal Andere celebra los 15 años de su hija Natalia y como pocas veces publica fotos

Univision Famosos
Chantal Andere anuncia llegada de nuevo miembro a su familia tras estar de luto
2 mins

Chantal Andere anuncia llegada de nuevo miembro a su familia tras estar de luto

Univision Famosos
Chantal Andere presume foto con su mamá: trabajan juntas por primera vez en esta telenovela
2 mins

Chantal Andere presume foto con su mamá: trabajan juntas por primera vez en esta telenovela

Univision Famosos
Mira la transformación de los actores de 'La Usurpadora': ya pasaron 25 años desde su estreno
3:01

Mira la transformación de los actores de 'La Usurpadora': ya pasaron 25 años desde su estreno

Univision Famosos
¿Adolfo Ángel fue manzana de la discordia entre Chantal Andere y Alessandra Rosaldo? La historia
2 mins

¿Adolfo Ángel fue manzana de la discordia entre Chantal Andere y Alessandra Rosaldo? La historia

Univision Famosos

Chantal Andere agradeció los 16 años que su mascota Kenzo estuvo con ellos y reveló lo doloroso que estaba siendo el decirle adiós.

“Nos regalaste 16 años de felicidad absoluta. Hoy te vas y me duele el alma como no imaginas. Nos harás mucha falta pero, ya descansas y sé que desde el cielo nos estarás cuidando como siempre. Te adoro por siempre”, precisó.

Chantal Andere compartió fotos de sus hijos y lo unidos que fueron a su perrito
Chantal Andere compartió fotos de sus hijos y lo unidos que fueron a su perrito
Imagen Instagram Chantal Andere

La actriz de telenovelas recibió el apoyo de sus fieles admiradores, quienes en el hilo de comentarios le desearon pronta resignación ante la dolorosa pérdida que enfrentan y aprovecharon para destacar lo tiernos que se veían sus hijos, a quienes pocas veces deja ver en público.

“Un abrazo fuerte”, “Es triste, pero siempre estará en sus corazones”, “Qué dolor tan fuerte, mucha luz”, “Qué bonitas fotos con tus niños”, “Natalia y Sebastián se ven divinos, siempre lo recordarán”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Chantal Andere.

¿Quiénes son los hijos de Chantal Andere y quién es su papá?

La actriz mexicana Chantal Andere es madre de dos hijos, Natalia y Sebastián. Los pequeños son fruto de su matrimonio con el anticuario Enrique Rivero Lake.

PUBLICIDAD

Natalia, quien hoy tiene 14 años, nació el 7 de marzo de 2009; mientras que su hermano Sebastián tiene 9 años y vino al mundo el 7 de mayo de 2014.

Chantal Andere ha decidido mantener a sus hijos alejados del ojo público y comparte pocas fotografías de ellos en sus redes sociales

Relacionados:
Chantal AndereFamososCelebridadesPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD