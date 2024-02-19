Chantal Andere está de luto y se despide con conmovedor mensaje: “Hoy te vas y me duele el alma”

Video Lucerito Mijares se "disculpa públicamente" con Chantal Andere tras lo que le hizo y registró en video

Chantal Andere, quien forma parte de ‘El Maleficio’ interpretando a ‘Dolores Zaragoza’, vive momentos difíciles, pues reveló que está de luto.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la hija de Jacqueline Andere destapó que enfrenta la muerte de su perrito Kenzo, de quien se despidió con un conmovedor mensaje.

Chantal Andere llora la muerte de Kenzo

La actriz acompañó su mensaje de adiós con emotivas fotografías en las que dejó ver desde que llegó a su casa siendo un cachorro hasta algunos de los momentos que tanto ella como sus hijos, Natalia y Sebastián, vivieron con la mascota, quien afirmó fue el mejor guardián para los hoy adolescentes.

“Querido Kenzo, gracias por tantas alegrías, tanto amor. Gracias por ser el perro más amoroso y por cuidar tanto a Natalia y a Sebastián”, detalló.

Chantal Andere se despidió de su perrito Kenzo Imagen Instagram Chantal Andere

Chantal Andere agradeció los 16 años que su mascota Kenzo estuvo con ellos y reveló lo doloroso que estaba siendo el decirle adiós.

“Nos regalaste 16 años de felicidad absoluta. Hoy te vas y me duele el alma como no imaginas. Nos harás mucha falta pero, ya descansas y sé que desde el cielo nos estarás cuidando como siempre. Te adoro por siempre”, precisó.

Chantal Andere compartió fotos de sus hijos y lo unidos que fueron a su perrito Imagen Instagram Chantal Andere

La actriz de telenovelas recibió el apoyo de sus fieles admiradores, quienes en el hilo de comentarios le desearon pronta resignación ante la dolorosa pérdida que enfrentan y aprovecharon para destacar lo tiernos que se veían sus hijos, a quienes pocas veces deja ver en público.

“Un abrazo fuerte”, “Es triste, pero siempre estará en sus corazones”, “Qué dolor tan fuerte, mucha luz”, “Qué bonitas fotos con tus niños”, “Natalia y Sebastián se ven divinos, siempre lo recordarán”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Chantal Andere.

¿Quiénes son los hijos de Chantal Andere y quién es su papá?

La actriz mexicana Chantal Andere es madre de dos hijos, Natalia y Sebastián. Los pequeños son fruto de su matrimonio con el anticuario Enrique Rivero Lake.

Natalia, quien hoy tiene 14 años, nació el 7 de marzo de 2009; mientras que su hermano Sebastián tiene 9 años y vino al mundo el 7 de mayo de 2014.