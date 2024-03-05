Chantal Andere anuncia llegada de nuevo miembro a su familia tras estar de luto

Video Chantal Andere celebra el cumpleaños 9 de su hijo Sebastián y sorprende por cuánto ha crecido

Chantal Andere, quien formó parte de la telenovela ‘El Maleficio’, anunció la llegada de un nuevo miembro a su familia mientras se sobrepone a un doloroso episodio de su vida.

A mediados de febrero pasado, la actriz dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram que enfrentaban la muerte de su perrito Kenzo.

Casi un mes después de la pérdida que enfrentaron los Rivero Andere, la hija de Jacqueline Andere utilizó su perfil personal para revelar que su esposo Enrique Rivero Lake y sus hijos, Natalia y Sebastián, le dieron la bienvenida a su nueva mascota.

Fue mediante varias historias que la villana de ‘Mi fortuna es amarte’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX, compartió tiernas fotos del nuevo miembro de su familia.

¿Quién es el nuevo miembro de la familia de Chantal Andere?

Chantal Andere, de 52 años, mostró que tienen un nuevo perrito, al cual decidieron llamar ‘Bosco’.

El cachorro protagonizó emotivas fotografías, en las que aparece dormido, hecho con el que la actriz incluso bromeó.

“Ten un gran día… Como cuando no tienes ni medio problema en la vida… Bosco”, señaló Chantal Andere junto a caritas riendo y emojis en forma de corazón.

Las imágenes de Chantal Andere desataron un sinfín de reacciones por parte de sus fieles admiradores, quienes aplaudieron que tenga una nueva mascota.

Chantal Andere compartió su dolor por perder a su mascota

Fue el pasado 19 de febrero que Chantal Andere reveló en su perfil personal que tanto ella como su esposo Enrique Rivero Lake y sus hijos, Natalia y Sebastián estaban de luto por la muerte de Kenzo.

“Querido Kenzo, gracias por tantas alegrías, tanto amor. Gracias por ser el perro más amoroso y por cuidar tanto a Natalia y a Sebastián”, escribió la actriz.

Chantal Andere destacó que Kenzo estuvo con ellos 16 años, por lo que les haría mucha falta y destacó que lo amarán por siempre.