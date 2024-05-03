Chantal Andere sufre inesperada muerte de ser querido a solo dos meses de su llegada

Video Chantal Andere celebra el cumpleaños 9 de su hijo Sebastián y sorprende por cuánto ha crecido

Chantal Andere está de luto después de la inesperada muerte de un ser querido. A través de sus redes sociales, la actiz se despidió con una emotiva publicación.

La actriz de El Maleficio (telenovela que puedes ver en ViX) expresó su tristeza por la pérdida de su querido perro Bosco. Compartió una imagen en sus historias de Instagram para recordarlo. Bosco se había unido a la familia Rivero Andere hace apenas dos meses.

“Inesperada y muy dolorosa tu partida. Este corazón dejó de latir aquí, pero jamás en nuestros corazones Bosco. Gracias por estos meses de tanta felicidad, mi amor”, expresó cerca de la media noche del 3 de mayo.

Bosco perdió la vida a meses de haber llegado a la familia de Chantal Andere. Imagen Chantal Andere / Instagram

Chantal Andere presentó a su mascota dos meses atrás

A principios de marzo, Chantal Andere compartió varias imágenes de la llegada de Bosco a su familia. En ellas, mencionó que el cachorro era muy joven y aparentemente no tenía "ni medio problema" de salud.

Así le dio la bienvenida a Bosco en marzo pasado. Imagen Chantal Andere / Instagram



“Como cuando no tienes ni medio problema en la vida… Bosco”, compartió la intérprete de 'Dolores' en 'El Maleficio', telenovela que puedes ver en ViX.

La llegada de Bosco fue una alegría para la familia Rivero Andere, quienes habían enfrentado la muerte de su otro perro, Kenzo, un akita, semanas antes. Kenzo había sido la mascota de la hija de Jacqueline Andere durante 16 años.