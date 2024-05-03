Chantal Andere sufre inesperada muerte de ser querido a solo dos meses de su llegada
La actriz de ‘El Maleficio’ empleó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida a su querido Bosco. “Gracias por estos meses de tanta felicidad, mi amor”, lamentó.
Chantal Andere está de luto después de la inesperada muerte de un ser querido. A través de sus redes sociales, la actiz se despidió con una emotiva publicación.
La actriz de El Maleficio expresó su tristeza por la pérdida de su querido perro Bosco. Compartió una imagen en sus historias de Instagram para recordarlo. Bosco se había unido a la familia Rivero Andere hace apenas dos meses.
“Inesperada y muy dolorosa tu partida. Este corazón dejó de latir aquí, pero jamás en nuestros corazones Bosco. Gracias por estos meses de tanta felicidad, mi amor”, expresó cerca de la media noche del 3 de mayo.
Chantal Andere presentó a su mascota dos meses atrás
A principios de marzo, Chantal Andere compartió varias imágenes de la llegada de Bosco a su familia. En ellas, mencionó que el cachorro era muy joven y aparentemente no tenía "ni medio problema" de salud.
"Como cuando no tienes ni medio problema en la vida… Bosco", compartió la intérprete de 'Dolores' en 'El Maleficio'.
La llegada de Bosco fue una alegría para la familia Rivero Andere, quienes habían enfrentado la muerte de su otro perro, Kenzo, un akita, semanas antes. Kenzo había sido la mascota de la hija de Jacqueline Andere durante 16 años.