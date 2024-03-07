Chantal Andere celebra los 15 años de su hija Natalia y como pocas veces publica fotos

Video Así celebró la hija de Geraldine Bazán sus XV años: no tuvo la tradicional fiesta

Chantal Andere celebró los 15 años de su primogénita, Natalia, a través de redes sociales con un amoroso mensaje de felicitación que acompañó con fotografías de su hija.

Natalia, hija de Chantal Andere y Enrique Rivero, cumple 15 años

Tras el éxito que representó en su carrera el trabajo que realizó en ‘El Maleficio’, telenovela en la que compartió créditos con su mamá, Jacqueline Andere, Chantal Andere está de manteles largos.

La actriz compartió a través de Instagram que la mayor de sus dos hijos, Natalia, fruto de su matrimonio con Enrique Rivero, está cumpliendo 15 años.

En la publicación de este 7 de marzo, Andere, de 52 años, describió la personalidad de la festejada como “solidaria, alegre, ocurrente y amorosa”, escribió buenos deseos y agradeció por la familia que tiene.

“¡Hoy mi niña cumple 15 años! Que rápido pasa el tiempo pero que feliz soy por tenerla. ¡Niña buena, solidaria, alegre, ocurrente, amorosa, noble y mi máximo! Gracias Dios por darme este regalo que es mi gran motor de vida junto con su hermano. Gracias vida, nunca imaginé ser tan feliz con esta familia que logré tener. Salud y alegrías siempre mi NATS. ¡TE ADOROOO”, escribió.

Estrellas como Consuelo Duval, Ana Patricia Rojo, Jessica Coch, Mariana Seoane y Cecilia Gabriela se unieron a través de los comentarios de la publicación a las felicitaciones para Natalia.

Chantal Andere dejó ver a su hija Natalia en fotos de cuando era niña. Imagen Chantal Andere/Instagram



Como pocas veces, la villana de ‘Marimar’ publicó varias fotografías en las que se puede ver la carita de Natalia; sin embargo, son de cuando era niña.

Chantal Andere se suma a la postura de varios famosos como Camila Sodi, Evaluna y Camilo, Aracely Arámbula o Poncho Herrera de no revelar la identidad de sus hijos.

¿Por qué Chantal Andere no publica fotos de sus hijos?

Chantal habló sobre las razones por las que no publica fotos donde se vea el rostro de sus hijos, Natalia y Sebastián, recientemente.