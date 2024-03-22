Chantal Andere aún de luto por “dolorosísima” muerte de su perrito: “Ya ni levantarse podía”

Video Chantal y Jacqueline Andere muy conmovidas de unir sus talentos en 'El Maleficio'

Chantal Andere se sinceró acerca del luto que todavía atraviesa por la muerte de su perrito Kenzo, quien formó parte de su familia durante más de una década.

Fue el pasado 9 de febrero cuando la actriz dio a conocer por medio de Instagram el fallecimiento del canino y, al mismo tiempo, le dedicó unas afectuosas palabras.

“Querido Kenzo, gracias por tantas alegrías, tanto amor. Gracias por ser el perro más amoroso y por cuidar tanto a Natalia y a Sebastián”, escribió.

“Nos regalaste 16 años de felicidad absoluta. Hoy te vas y me duele el alma como no imaginas. Nos harás mucha falta, pero ya descansas y sé que desde el cielo nos estarás cuidando como siempre. Te adoro por siempre”, añadió.

La hija de Jaqueline Andere acompañó su misiva con una serie de fotografías en las que se aprecia al perrito en diversos momentos a lo largo de su existencia.

Chantal Andere explica por qué murió Kenzo

A días de informar sobre su pérdida, la estrella de la telenovela El Maleficio reveló la causa del deceso de Kenzo.

“Mi perrito murió de viejo, lo tuve que dormir porque ya ni levantarse podía”, dijo en declaraciones transmitidas el pasado 14 de marzo en ‘De primera mano’.

“Estaba flaquito, no veía de un ojo, no escuchaba, no comía y era el momento”, explicó. “Fue dolorosísimo, pero ya también venían unos seis meses que veíamos cómo se iba acabando”.

Chantal Andere compartió que, por el momento, conservan la urna del animalito en su residencia, pues todavía no asimila lo ocurrido.

“Lo fui procesando con tiempo, aun así, es muy difícil, tenemos sus cenizas en mi casa”, indicó la intérprete de memorables villanas.

“Mucha gente dirá ‘qué ridículos’, pero la verdad es que a mí me hace muy bien sentir que está ahí con nosotros todavía. Cuando tienes animales y pasa eso, pues hay que ser fuertes”, agregó.

Chantal Andere y sus hijos adoptan otro perrito

Después de lo sucedido, el marido de Chantal Andere, Enrique Rivero, buscó la forma de consolarla tanto a ella como a sus hijos, Natalia y Sebastián, así que les obsequió un cachorro.

“El domingo (él) me dijo: ‘Acompáñame a ver una cosa’, y fuimos a ver ‘esa cosa’, y como sabe que me enamoro perdidamente, ya está en casa ese muchachito”, enunció.

En una historia de la red social, ella mencionó que la mascota se llama Bosco, y en la reciente entrevista sentenció: “(Deseo) que tenga mucha salud. Va a estar muy querido. Fue un regalo que le hicieron a mi esposo para mis hijos”.