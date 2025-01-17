Cecilia Galliano pone distancia con Gabriel Soto tras polémica: “Entré a una cosa muy tóxica”

Video Cachan a Gabriel Soto y Cecilia Galliano juntos: él habría dormido otra vez en casa de ella

Cecilia Galliano admitió haber puesto distancia con Gabriel Soto luego de la polémica que se desató por su presunta relación con el actor, con quien fue captada en varias ocasiones tras terminar su noviazgo con Irina Baeva.

“Entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta y por eso tomé mi distancia, no es mi estilo, no es mi onda”, declaró a ‘Venga la Alegría’ este 17 de enero.

La actriz reconoció que si bien se prestó al montaje de la publicidad de la obra de teatro ‘El Precio de la Fama’, que protagonizaba junto a Gabriel Soto en la Ciudad de México, decidió alejarse del intérprete de 49 años luego de que fuera perseguida por un grupo de paparazzi hasta la puerta de su casa.

“No soy una mujer que vean que salgo con uno y con otro, y ya cuando pasó esto de que nos persiguieron hasta mi casa, eso no me gustó. No le entro a esta cosa maquiavélica de armar, de decir y hacer, entonces tomo mi distancia”, insistió.

Cecilia Galliano explica por qué se distanció de Gabriel Soto

Ante la pregunta del reportero de TV Azteca sobre si decidió alejarse de Gabriel Soto por esta razón, la actriz respondió tajante: “ Sí, creo que tomé mi distancia para que tranquilos, cada uno por su lado, hagan lo que quieran, yo no juego en esto”.

“Si le serví, está padre y si no, también está bien, o sea, yo como siempre lo digo, no cargo con mochilas”, agregó ante la pregunta sobre si cree que la situación beneficio a la imagen del actor.

Por último, Cecilia Galliano reaccionó a las imágenes de Gabriel Soto e Irina Baeva juntos luego de su ruptura, quienes fueron captados en un viaje luego de anunciar su separación.