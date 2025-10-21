Cecilia Galliano tira a ‘La Güereja’: la actriz reaparece y dice cómo está su salud tras el golpe que sufrió

Video 'La güereja' es una excelente mamá: sus hijos nunca notaron que eran diferentes

María Elena Saldaña, mejor conocida como ‘La Güereja’, reapareció a días de que mostrara cómo Cecilia Galliano la tiró durante una sesión de fotos.

El 17 de octubre, la actriz de 62 años, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se puede ver el momento exacto en el que la argentina la empujó con la cadera, causando que cayera al suelo.

En la sección de comentarios, ella dio a conocer posteriormente que se sentía “adolorida” por el golpe que se dio, así como que su colega estaba “muy preocupada”.

‘La Güereja’ aclara incidente con Cecilia Galliano

Este 20 de octubre, ‘La Güereja’ reapareció al lado de Cecilia Galliano para hablar del incidente, el cual ocasionó la angustia de sus admiradores.

María Elena Saldaña quiso aclarar, una vez más, que su caída fue producto de un accidente, nada intencional por parte de la presentadora.

“Era una cosa que ya habíamos ensayado y me paré mal, y pues obvio, Ceci llegó y yo estaba…”, indicó ante la cámara, en un clip compartido por el perfil de la red social de Más Vale Sola, la serie en la que ambas participan.

“Fue mi culpa”, aseguró la veterana comediante, palabras que su compañera refutó inmediatamente: “No, no fue una culpa, son cosas que pasan en el trabajo”.

“O sea, fue montado, lo hicimos, lo practicamos, habíamos hecho escenas antes, y no sé qué, y bueno, siempre puede haber que pase o un caderazo de más o una mala parada, o lo que sea, pero bueno”, argumentó Galliano.

Saldaña aseveró, para tranquilidad de todos sus fanáticos, que se encuentra bien luego de lo que ocurrió y no destapó que tuviera alguna consecuencia física.