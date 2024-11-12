Gabriel Soto

Gabriel Soto e Irina Baeva viajan juntos otra vez: él revela si es una “luna de miel”

La expareja se trasladó a Arabia Saudita y el actor explicó qué hay detrás de esa escapada. Recientemente, el galán de telenovelas desmintió que su ruptura con la rusa se deba a una “cuestión publicitaria”.

Por:
Dayana Alvino.
Video Gabriel Soto responde si separación de Irina Baeva fue solo “cuestión publicitaria”

Gabriel Soto e Irina Baeva volvieron a viajar juntos en medio de las especulaciones en torno a su separación, la cual confirmaron en julio pasado.

La expareja fue captada por la prensa mexicana la tarde de este 11 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aunque en un inicio el actor afirmó que se trataba de una “coincidencia”, posteriormente aceptó que los dos se trasladarán a Riad, la capital de Arabia Saudita.

Gabriel Soto explica si estará de “luna de miel” con Irina Baeva

Ante la sospecha de que esta escapada sería parte de un esfuerzo por retomar su romance, Gabriel Soto dejó claro que no se trata de eso.

“No es de luna de miel, es un poco de trabajo”, dijo en entrevista con medios de comunicación como Despierta América.

El galán de telenovelas indicó que uno de los boxeadores a los que representa tendrá un enfrentamiento en dicha ciudad asiática y que la actriz está involucrada con dicho evento.

“Los dos estamos metidos en el patrocinio de mi peleador, que se llama Oscar Duarte, y bueno, si gana este encuentro, el próximo va a ser para campeonato del mundo”, dijo.

Ante la pregunta puntual de si habrá reconciliación con la también modelo rusa, él fue contundente en su respuesta.

“No, cada quien por su lado, como amigos”, aseguró el protagonista de melodramas como Mi Camino Es Amarte, que puedes ver aquí en ViX.

Soto puntualizó que considera “padre” haber terminado su largo idilio con Baeva de forma positiva, tanto que se pueden mantener cercanos.

Además, afirmó que no le molesta que, a raíz de su evidenciado vínculo, comience a rumorarse que podrían volver sentimentalmente.

“Finalmente, es lo que es y ya, la realidad: estamos yendo a apoyar a Oscar”, comentó para concluir el tema.

Irina Baeva resalta su actual conexión con Gabriel Soto

Por su parte, Irina Baeva destacó que no tiene motivos para “tener una mala” interacción con Gabriel Soto luego de su rompimiento.

“Ahora sí que después de muchos años de relación, sí tenemos todavía cositas por finiquitar y por cerrar”, enunció ante los mismos programas.

En este tiempo, ella se ha mantenido cordial al referirse a él, pese a que negó, como ella contó, que se hubieran casado en una ceremonia simbólica.

Video El video de la “boda” que asegura Irina Baeva tuvo con Gabriel Soto: su vestido, el anillo y más
