A Cecilia Galliano le parece “increíble” que Angelique Boyer y Rulli no vivan juntos

Video Angelique Boyer y Sebastián Rulli sorprenden al contar cómo es su relación tras 10 años de novios

Angelique Boyer y Sebastián Rulli contaron a Lili Estefan y Raúl de Molina que, a casi 10 años de relación, no viven juntos, técnica que no solo les ha funcionado cuanto les toca trabajar junto, sino también en su relación.

“Él llega a su casa, y yo llego a la mía. Todos estamos muy contentos”, declaró la actriz en El Gordo y La Flaca el pasado 20 de mayo, haciendo énfasis en que, a pesar de vivir en casas separadas, tienen un hogar en común en la montaña.

“Sí, tenemos un hogar en común en la montaña, en donde nos vamos, la construimos juntos y es nuestro hogar juntos”, aclaró.

A Cecilia Gallino le parece “increíble” que vivan separados

Luego de las declaraciones de los protagonistas de El extraño retorno de Diana Salazar (serie que puedes ver en ViX), algunos reporteros quisieron saber las impresiones de Cecilia Galliano.

“ Me parece increíble esa matemática. Cada uno en su casa”, declaró en la emisión del programa Hoy de este 27 de mayo.

La presentadora señaló que, si fuera el caso, ella tampoco estaría dispuesta a modificar sus rutinas por su pareja.

“Creo que cada uno a esa edad ya tiene sus costumbres sus issues (asuntos), yo por ejemplo, que tengo hijos, tengo muy organizada mi rutina, no sé si me gustaría cambiarla”, subrayó.

Finalmente, Cecilia Galliano hizo énfasis en que se encuentra disfrutando de su soltería en total plenitud.