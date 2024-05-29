Angelique Boyer

A Cecilia Galliano le parece “increíble” que Angelique Boyer y Rulli no vivan juntos

La actriz opinó sobre la “técnica” de no vivir juntos de los protagonistas de El extraño retorno de Diana Salazar. Los famosos contaron en el show El Gordo y La Flaca cómo es que logran que su relación sea tan estable.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Angelique Boyer y Sebastián Rulli sorprenden al contar cómo es su relación tras 10 años de novios

Angelique Boyer y Sebastián Rulli contaron a Lili Estefan y Raúl de Molina que, a casi 10 años de relación, no viven juntos, técnica que no solo les ha funcionado cuanto les toca trabajar junto, sino también en su relación.

“Él llega a su casa, y yo llego a la mía. Todos estamos muy contentos”, declaró la actriz en El Gordo y La Flaca el pasado 20 de mayo, haciendo énfasis en que, a pesar de vivir en casas separadas, tienen un hogar en común en la montaña.

PUBLICIDAD

Más sobre Angelique Boyer

Angelique Boyer se reencuentra con su papá en Teresa: así lucen los actores 15 años después
2 mins

Angelique Boyer se reencuentra con su papá en Teresa: así lucen los actores 15 años después

Univision Famosos
Así evita Angelique Boyer que Sebastián Rulli le sea infiel
1:20

Así evita Angelique Boyer que Sebastián Rulli le sea infiel

Univision Famosos
¿Angelique Boyer se ha descuidado físicamente en los últimos años? Sebastián Rulli responde
0:46

¿Angelique Boyer se ha descuidado físicamente en los últimos años? Sebastián Rulli responde

Univision Famosos
Sebastián Rulli revela que tiene “una propuesta en mente” para Angelique Boyer: ¿matrimonio?
2 mins

Sebastián Rulli revela que tiene “una propuesta en mente” para Angelique Boyer: ¿matrimonio?

Univision Famosos
Angelique Boyer revela por qué Sebastián Rulli no la mantiene económicamente
1:01

Angelique Boyer revela por qué Sebastián Rulli no la mantiene económicamente

Univision Famosos
Hijo de Rulli posa para las cámaras y se deja ver como nunca: así reaccionó Angelique
0:54

Hijo de Rulli posa para las cámaras y se deja ver como nunca: así reaccionó Angelique

Univision Famosos
Angelique Boyer volverá a ser villana en Mujeres Asesinas: así se veía hace 15 años
1 mins

Angelique Boyer volverá a ser villana en Mujeres Asesinas: así se veía hace 15 años

Univision Famosos
Angelique Boyer confiesa que admira a Cecilia Galliano: “No puedo más que respetar”
0:57

Angelique Boyer confiesa que admira a Cecilia Galliano: “No puedo más que respetar”

Univision Famosos
Angelique Boyer responde si siente celos por la relación de Sebastián Rulli con Ceci Galliano
2 mins

Angelique Boyer responde si siente celos por la relación de Sebastián Rulli con Ceci Galliano

Univision Famosos
¿'Hija' de Angelique Boyer podría ser la nueva 'Teresa'? Esto confesó la actriz
2 mins

¿'Hija' de Angelique Boyer podría ser la nueva 'Teresa'? Esto confesó la actriz

Univision Famosos

“Sí, tenemos un hogar en común en la montaña, en donde nos vamos, la construimos juntos y es nuestro hogar juntos”, aclaró.

A Cecilia Gallino le parece “increíble” que vivan separados

Luego de las declaraciones de los protagonistas de El extraño retorno de Diana Salazar (serie que puedes ver en ViX), algunos reporteros quisieron saber las impresiones de Cecilia Galliano.

Me parece increíble esa matemática. Cada uno en su casa”, declaró en la emisión del programa Hoy de este 27 de mayo.

La presentadora señaló que, si fuera el caso, ella tampoco estaría dispuesta a modificar sus rutinas por su pareja.

“Creo que cada uno a esa edad ya tiene sus costumbres sus issues (asuntos), yo por ejemplo, que tengo hijos, tengo muy organizada mi rutina, no sé si me gustaría cambiarla”, subrayó.

Finalmente, Cecilia Galliano hizo énfasis en que se encuentra disfrutando de su soltería en total plenitud.

“Con este calor imagínate tener a alguien, no. Estoy muy bien así, muy tranquila, muy contenta, trabajando mucho, esta semana no he tenido tiempo ni de ver a mi hijo”, sentenció.

Relacionados:
Angelique BoyerSebastián RulliCecilia GallianoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD