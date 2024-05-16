Cecilia Galliano

Ex de Cecilia Galliano reacciona a rumores de romance entre la actriz y Gabriel Soto: dice qué relación tienen

Luego de que salieron a la luz una serie de imágenes en las que se veían a muy juntos a Cecilia Galliano y Gabriel Soto, la expareja de la actriz rompe el silencio.

Por:
Paulina Flores.
Los rumores de un posible romance entre Cecilia Galliano y Gabriel Soto surgieron después de que la revista TVyNovelas publicara una serie de imágenes en las que se veía a los actores juntos hace unas semanas.

Sin embargo, en una entrevista en el programa ‘Sale el sol’, Cecilia Galliano aclaró que entre ella y Gabriel Soto solo existe una amistad de muchos años.

Además, la actriz argentina mencionó la relación y compromiso entre el protagonista de ‘Mi camino es amarte’ y la actriz de origen ruso, Irina Baeva.

"Somos amigos de hace mucho tiempo. Yo a Gaby (Gabriel Soto) lo quiero mucho, mucho y nada, o sea, Gaby está en pareja y yo no", dijo el pasado 15 de mayo.

Cuando se le preguntó si este tipo de especulaciones le afecta después de una larga trayectoria en el medio del espectáculo, Cecilia Galliano respondió que está acostumbrada.

"Yo ya no (le tomo importancia a los rumores) y lo voy a abrazar 25 veces más", declaró.

Ex de Cecilia Galliano revela qué tipo de relación hay entre la actriz y Gabriel Soto

En medio de las especulaciones, Mark Tacher, quien estuvo a punto de llegar al altar con Cecilia Galliano hace casi una década, reveló qué tipo de relación existe entre la actriz y Gabriel Soto.

Durante una entrevista en ‘Sale el sol’ el pasado 15 de mayo, el también conductor de televisión afirmó que fue testigo de la relación de amistad entre su ex y Gabriel Soto.

"De toda la vida (son amigos), han trabajado en muchas obras de teatro, han trabajado en muchos proyectos, son grandes amigos", destacó.

Durante el período en el que estuvo con Galliano, nunca experimentó celos por su estrecha amistad.

Finalmente, Alan Tacher respondió a las declaraciones de su ex, quien afirmó estar soltera desde hace 9 años, destacando las cualidades de la actriz de 42 años.

"Ceci es espectacular, es una gran mujer, una gran mamá, trabajadora, incansable, determinada a alcanzar lo que ha buscado, lo que ha querido, realmente Ceci es una mujer ejemplar", declaró.

