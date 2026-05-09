Cazzu Cazzu y A.B. Quintanilla sorprenden al cantar juntos y hacen emotivo homenaje a Selena Cazzu sorprendió al tener como invitado especial a A.B. Quintanilla en su reciente concierto en San Antonio, Texas. Interpretaron uno de los grandes éxitos de Selena.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.







Video Cazzu rompe en llanto en su primer concierto en Estados Unidos

Cazzu sorprendió a sus seguidores al interpretar un icónico tema de Selena junto a su hermano, A.B. Quintanilla, en un homenaje a la fallecida cantante.

La colaboración musical ocurrió en San Antonio, Texas, la noche del 8 de mayo en su presentación de la gira 'Latinaje en Vivo', ahí interpretaron la canción "Si una vez", uno de los grandes éxitos de 'La Reina del Tex-Mex'.

PUBLICIDAD

La inesperada presencia de A.B. desató la euforia del público, que lo recibió con aplausos. Arriba del escenario, ambos artistas intercambiaron reverencias de respeto y admiración.

Cazzu y A.B. Quintanilla interpretando "Si Una Vez". Imagen CazzuGlobal/TikTok

Cazzu se mostró muy emocionada en el escenario por la colaboración, pues en diversas entrevistas ha confesado su gusto por la música de Selana, incluso, "Como La Flor" es uno e los primeros temas que grabó en su juventud.

Hace unas semanas, A.B. compartió videos de la argentina interpretando canciones de su hermana, lo que mostraría su agradecimiento.