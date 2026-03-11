Selena Quintanilla

Hermana de Selena Quintanilla habría demandado a famosa marca por lucrar con la imagen de la cantante

De acuerdo con TMZ, Suzette Quintanilla interpuso un proceso legal en contra de Shein por vender ropa que contiene el rostro de la ‘Reina del Tex-Mex’.

Video Lo inesperado: autopsia de Selena Quintanilla revela causa real de muerte a 30 años de su asesinato

Suzette, hermana de la fallecida Selena Quintanilla, presuntamente está demandado a Shein, la famosa marca y tienda de ropa y diversos artículos, alegando que vende prendas con el rostro de la cantante sin tener aprobación.

Este 11 de marzo, TMZ dio a conocer que obtuvo los documentos judiciales de la querella, en la que la ejecutiva acusa a la compañía originaria de China de utilizar la cara de la ‘Reina del Tex-Mex’ aunque no tienen el permiso para hacerlo.

Hermana de Selena Quintanilla busca compensación de Shein

De acuerdo con los papeles, exponen, la empresa familiar de los Quintanilla, Q-Productions, posee y controla meticulosamente los derechos del uso de la imagen de la difunta artista.

Debido a eso, le enviaron al minorista una carta de cese y desistimiento alrededor del 1 de agosto de 2025, detalla el medio.

Sin embargo, expone el escrito, “Shein ignoró su solicitud y simplemente siguió comercializando la mercancía no autorizada”.

Por esa razón, Suzette ahora habría interpuesto un proceso judicial, pidiendo al juez que detenga a la corporación y les otorgue todas las ganancias que esta obtuvo gracias a Selena, además de un pago por compensación de daños.

Como parte de la reclamación, alegadamente se incluyeron exhibiciones de camisetas supuestamente publicadas en el sitio web de la firma y que presentaban a la intérprete de ‘Como la flor’.

