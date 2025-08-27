Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos

Video Nodal habría dejado de pagar la renta de Cazzu por “mala conducta” y porque supuestamente metía a su ex

Cazzu habría regresado con su exnovio “desde hace un año”. La cantante se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el rapero argentino C.R.O, cuyo nombre de pila es Tomás Campos.

La periodista Rosario Murrieta reportó en ‘Ventaneando’ que en Argentina corre un rumor muy fuerte sobre la vida amorosa de Julieta Cazzuchelli y su presunto regreso con C.R.O, con quien a mediados de junio ella se dejó ver públicamente.

“En Argentina está sonando el runrún de que Cazzu tiene un romance desde hace un año, que más o menos terminó su relación con Nodal (…) con un rapero que se llama C.R.O, que ya había sido su pareja en 2020”, señaló en la emisión del 26 de agosto.

Según la comunicadora, ‘La Jefa’ y C.R.O estarían viviendo juntos desde hace tiempo y esta sería la razón por la que la intérprete argentina habría decidido dejar el departamento que, supuestamente, Christian Nodal le rentaba.

“Eso se dice, que volvieron (…) y que incluso, vivía en el departamento que le rentó Christian Nodal y por eso se habría ido Cazzu de ese departamento”, dijo y precisó que hace meses se había señalado que Cazzu “estaba colaborando con él”.

Cazzu “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti

El 30 de julio, la ‘Nena Trampa’ confesó en el podcast de Héctor Elí que había decidido dejar el inmueble que rentaba porque “no podía seguir pagando”. Aunque no entró en detalles, aquella ocasión señaló que no deseaba “vivir en un lugar tan caro”.

Incluso, alegó que era una mujer tan “ordenada” que la mujer que le rentó el departamento “tenía un prejuicio latente” sobre ella.

“Me mudé y cuando fui a entregar mi departamento, imagínate yo vivo con mi hija, tengo un toc un poco con el orden. Soy muy ordenada, soy una señora hecha y derecha y, bueno, quizá por cuestiones de plata, por cuestiones de que yo sentí que la persona que recibió el departamento, que la persona que me alquiló tenía simplemente un prejuicio latente, no tenía una razón para destratarme”, compartió.

¿Nodal dejó de pagar la renta de Cazzu porque volvió con su ex?

De acuerdo con información de la periodista Adri Toval, la supuesta verdadera razón por la que la argentina se fue de ese inmueble fue porque no quería vivir “bajo las reglas” Nodal, quien presuntamente pagaba la renta y los gastos.

Según la comunicadora, Nodal y Cazzu habrían tenido una fuerte discusión poque la rapera hacía fiestas donde presuntamente había consumo de drogas mientras Inti estaba en la propiedad.

“Nodal no echó a Cazzu del apartamento, ella se fue por su propio capricho, porque no quiere vivir bajo las reglas de Christian Nodal”, expresó y reportó que otra de las molestias del esposo de Ángela Aguilar sería que ‘La Jefa’ vivía, supuestamente, con su ex en el inmueble que él pagaba.

“El entorno de Christian Nodal me asegura que este hombre no sería un simple amigo sino su supuesto marido, desde hace casi un año”, sentenció.

El 13 de junio, Cazzu y el trapero C.R.O se dejaron ver juntos públicamente en el Movistar Arena de Buenos Aires, cuando él la invitó a cantar el tema ‘After House’.

Se desconoce la fecha en que Cazzu y C.R.O comenzaron su relación. Sin embargo, se sabe que esta llegó a su fin en 2020.