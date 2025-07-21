Cazzu para en seco a famoso cantante: acusa que sus palabras “son peligrosas”

Video Cazzu responde así sobre si Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar

Cazzu respondió tajante a las declaraciones que el cantante Fito Paez realizó sobre el perreo y el rol de las mujeres artistas en los movimientos feministas.

“Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más”, dijo el intérprete de 62 años en el show de radio ‘Futurock FM’.

La contundente respuesta de Cazzu

‘La Jefa’ fue cuestionada sobre este tema al concluir su participación en el programa ‘Otro día perdido’, de la cadena argentina ElTrece, donde minutos antes había enseñado a perrear al presentador Mario Pergolini.

“La opinión de eso está escrita en mi libro (‘Perreo’). Son muy desafortunados los dichos de él y creo que hay cosas que envejecen mal, diría mi hermana. Así que hay que tener respeto por las luchas y sobre todo cuando no cuando no son una mujer”, declaró el 19 de julio.

En ese sentido, Cazzu se refirió al impacto que, opiniones como las de Fito Paez, han hecho eco en la sociedad.

“Justamente mi libro aborda esta problemática que es la de nos ponen condiciones hasta para estar vivas y eso es peligroso”, dijo.

“Así que dichos como que hizo él son peligrosos para la integridad física de una mujer. Me parece que igual lo tomamos como de quien viene. Y no es la primera vez que él ha dicho cosas de este calibre. Pero bueno, si se genera un ruido y un revuelo es porque hay gente en desacuerdo”, agregó y subrayó la ex de Nodal: “Para eso estamos nosotras, tratando de visibilizar nuestras propias problemáticas, pero no podemos permitir que los hombres decidan sobre lo que valemos”.

¿Qué dijo Fito Paez que tanto molestó a Cazzu?

El 16 de mayo, Fito Paez habló en tono crítico sobre las tendencias musicales actuales y el rol que cumplen dentro de los debates sobre los derechos y el feminismo.

“Esa música de una sola nota es la que está generando el p**o mercado. A mí me aburre”, mencionó en ‘Mirá quién vino’, show conducido por Julia Mengolini.