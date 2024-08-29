Cazzu

Cazzu se va de fiesta tras lanzar supuesta indirecta a Nodal en TikTok: así se deja ver

La trapera argentina disfrutó de una divertida velada tras su regreso digital donde interpretó ‘Romance de la venganza’, tema que se sugiere estaría dedicado al padre de su hija Inti.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Así fue el regreso de Cazzu a las redes y esto dijo tras el escándalo de Nodal y Ángela Aguilar

Luego de dos meses y medio alejada de las redes tras el escándalo de Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu regresó a las redes a través de un live de TikTok, donde no solo homenajeó los 4 años de su álbum ‘Una niña inútil’, sino que también interpretó el tema ‘Romance de la venganza’, que ha sido señalado como una indirecta para su expareja.

Tras este regreso digital, Cazzu se fue de fiesta con la cantante Nicki Nicole, quien en su cuenta de Instagram compartió una fotografía con la trapera argentina.

Nicki Nicole se va de fiesta con Cazzu.
Nicki Nicole se va de fiesta con Cazzu.
Imagen Nicki Nicole / Instagram


Aunque la cantante no dio detalles de la velada, en redes sociales se dio a conocer que se trataba de una fiesta organizada por Spotify Argentina, a la que también asistieron famosos como La Joaqui, Tuli, Big One, Abel Pinitos, Luck Ra y Nico Cotton.

Incluso, en varios videos se le ve a Cazzu de lo más divertida en la velada, donde siempre estuvo acompañada de Nicki Nicole.

Cazzu de dejó ver de lo más divertida.
Cazzu de dejó ver de lo más divertida.
Imagen Cazzu Global / Instagram

La supuesta indirecta de Cazzu a Nodal

Durante el tributo que organizó por los 4 años del lanzamiento de su álbum ‘Una niña inutil’, Cazzu interpretó con notable sentimiento el tema ‘Romance de la venganza’, el cual relata una historia de desamor.

Precisamente, este tema incluye una estrofa que ha sido ampliamente compartida en redes sociales luego de la reaparición musical de Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu, ya que, aseguran, podría ser una indirecta para Nodal.

“Debería cambiar… Ser como una zorr* de la que sí te vas a enamorar… Y a ver si de esa forma alguien se queda junto a mí… Ay, ya me cansé de llorar… Ay, ya me cansé de esperar…”.

Video Cazzu regresa a redes tras su ‘desaparición’ y anuncia un ‘live’: ¿hablará sobre Nodal y Ángela Aguilar?
Relacionados:
CazzuChristian NodalEscándalos de famososFamosos

