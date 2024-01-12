Cazzu

¿Cazzu y Nodal esperan otro bebé? Las imágenes que levantan sospechas de un segundo embarazo

Un video de la celebración del cumpleaños de Christian Nodal dejó al descubierto el abultado vientre de la argentina, lo que levantó una ola de especulaciones sobre un posible embarazo.

Ashbya Meré.
El 11 de enero Christian Nodal cumplió 25 años y las imágenes de su festejo desataron rumores de que podría estar esperando a su segundo bebé junto a Cazzu.

Las especulaciones surgieron porque en uno de los clips compartidos en Instagram por la argentina se ve que le entrega un pastel temático de 'One Piece', la serie favorita del cantante, y con el vestido blanco que usa se alcanza a apreciar su vientre un poco abultado.

Aunque los rumores de un presunto embarazo han causado revuelo en redes sociales, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto.

En junio de 2021, Nodal confesó que le "gustaría tener cinco hijos" y, según datos que dio la 'influencer' Chamonic en Instagram este 12 de enero, el cantautor ha dicho que desea que sus descendientes no se lleven mucho tiempo entre ellos.

Inti, la primera hija de la pareja, nació el 14 de septiembre de 2023, por lo que tiene cuatro meses. De ser cierto los rumores de la nueva espera de Cazzu, el deseo del exponente de regional mexicano podría convertirse en realidad.

El debut de Nodal y Cazzu como padres

La pareja de cantantes dio a conocer que esperaban a su primer bebé a mediados de abril de 2023, luego de varias semanas de especulaciones.

Fue en un concierto que la argentina dio en Buenos Aires donde arriba del escenario dejó al descubierto su abultado vientre.

El 14 de septiembre la pareja informó a través de Instagram que su hija había nacido con una tierna fotografía en donde aparecen las manos de los tres.

Aunque ambos han compartido momentos de su faceta como padres junto a Inti, siempre tapan su rostro para no dejarlo al descubierto.

