Cazzu

Cazzu muestra tierna fotografía de Inti "amando" al diablo de su nuevo video

'Dolce', el nuevo tema de Cazzu, está en los primeros lugares de reproducciones y la rapera lo celebró compartiendo imágenes del detrás de cámaras del video, en donde ventiló que Inti también lo disfrutó.



Ashbya Meré.
Video ¿Cazzu hace referencia a Nodal con costoso vestido ‘Dolce’ que usó en 2023?

Cazzu sigue sumando éxitos en su carrera y ahora celebró que su nueva canción, 'Dolce', está en el primer lugar de reproducciones en varios países de Latinoamérica.

Para festejar el logro compartió algunas imágenes inéditas del detrás de cámaras de las grabaciones del video, en las que ventiló que su hija también disfrutó el proceso.

En el videoclip Cazzu comparte el protagonismo con un diablo, quien llamó la atención de Inti y, lejos de asustarla, la cantante reveló que le encantó, así lo dejó ver en el carrete de fotografías que publicó en Instagram.

"Mi hija amando al tipo rojo con cuernos", explicó en la fotografía donde la bebé señala una pantalla.

También mostró otra imagen en la que tiene en brazos a la pequeña mientras apuntan en la misma dirección.

Inti en las grabaciones de 'Dolce'.
Inti en las grabaciones de 'Dolce'.
Imagen Cazzu/Instagram

En uno de los videos que subió, confirmó lo que publicó recientemente en la red social X sobre la creación de 'Dolce'.

"¿Cuándo la escribiste?", preguntó una usuaria. "En febrero de 2024" y en otro mensaje dijo que no estaba dedicada a nadie en particular.

En el clip se ven los pies de Inti y, por el tamaño, se demostraría que estaba más pequeña de lo que ahora es. De fondo se escucha a Cazzu cantando una estrofa de 'Dolce' mientras la acompañada una guitarra.

Inti era una bebé de 5 meses cuando Cazzu escribió 'Dolce'.
Inti era una bebé de 5 meses cuando Cazzu escribió 'Dolce'.
Imagen Cazzu/Instagram/X

Sobre este video explicó: " Inti muy bebé mientras fabricábamos la canción con Nico Cotton".

La hija que tuvo con Christian Nodal nació el 14 de septiembre de 2023, por lo cual en ese tiempo la niña tendría aproximadamente 5 meses.


Cazzu

