Inti se va de viaje con Cazzu, pero esta vez no lo hace en avión privado como con Nodal

Cazzu muestra la tierna reacción de Inti

Cazzu dejó ver que se fue de viaje al compartir una tierna fotografía de su hija Inti arriba de un avión. Sin embargo, a diferencia de su padre, Nodal, no viajó con ningún tipo de lujo, pues aparentemente está a bordo de un vuelo comercial y no en un jet privado como lo hace su padre.

En la imagen compartida en las historias de Instagram de la rapera argentina el 8 de enero, se aprecia a la bebé de un año sentada mientras come y tiene a sus pies algunos juguetes.

La cantante es quien habría tomado la fotografía de la pequeña, aunque en esta ocasión no quiso mostrar su carita.

Inti habría viajado con su madre Cazzu en un vuelo comercial. Imagen Cazzu/Instagram

Nodal viaja en avión privado

En diversas ocasiones el cantante se ha dejado ver viajando en jets privados, incluso, la pequeña Inti también logró hacerlo cuando Cazzu y Christian Nodal todavía estaban juntos.

Fue a finales de febrero de 2024 que los cantantes se dejaron ver al lado de su hija en la aeronave, en ese entonces aparentemente se mostraron enamorados.

Nodal, Cazzu y su hija Inti en febrero de 2024. Imagen Nodal/Instagram

A diferencia de Nodal, Cazzu no comparte la manera en que viaja, incluso se ha manejado con bajo perfil desde la ruptura con el cantante mexicano y últimamente solo ha compartido sobre sus proyectos, aunque de vez en cuando publica imágenes de Inti.

Por su parte, Nodal ha mostrado en redes algunos momentos de sus viajes con su esposa Ángela Aguilar, quien también viaja en aviones privados.