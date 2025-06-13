Cazzu cuenta detalle poco conocido de su romance con Bad Bunny: por un “boicot” se conocieron

Video Antes de Nodal, Cazzu salió con Bad Bunny y fue muy criticada: "Hablaban de una manera muy cruel"

Cazzu contó detalles poco conocidos de su relación con Bad Bunny, con quien tuvo un fugaz romance en 2018.

Durante el show ‘Patria y Familia’, del canal de YouTube Luzu TV, la cantante se sinceró sobre su primer encuentro con el intérprete puertorriqueño, así como las dificultades que surgieron tras lanzar ‘Loca’, su primera colaboración musical.

“Él hizo el remix de ‘Loca’. Fue un toque después de eso, fue un gran momento para nosotros la verdad porque a él le iba muy bien. Él lo grabó, nosotros no lo conocíamos. Yo lo conocí en el escenario a Benito (…) Fue un momento en el que él estuvo acá (en Argentina)”, declaró el 12 de junio luego de que en el show le fue mostrada una fotografía de cuando estaban juntos

Cazzu y Bad Bunny tuvieron una relación fugaz en 2018. Imagen Cazzu / Instagram

Su primer encuentro estuvo marcado por un “boicot”

Según contó Cazzu, su primer encuentro con Bad Bunny fue arriba del escenario. Sin embargo, aseguró que pese al éxito del remix que grabaron juntos, hubo un intento de excluirla de una presentación que el cantante ofreció en el Estadio Luna Park, de Buenos Aires, en 2018.

“No me invitaron. No me avisaron que nos habían invitado… Boicot… Fue terrible”, expuso.

“Había como unos intereses ahí locos (…) ninguno quería llegar al último, ninguno, todos querían llegar primero y bueno, empezaron las asperezas. Después todo se arregló, pero no me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito Martínez Ocasio”, insistió.

‘La Jefa’ aseguró que, aunque le afectó no ser invitada a cantar con el puertorriqueño aquella ocasión, decidió no insistir. Sin embargo, reveló que fue una llamada del mismo Bad Bunny la que cambió el rumbo de la historia y propició su primer encuentro.

“Empecé a notar que todos estaban allí y la única ausente era Julieta (…) el tema es que iba caminando por la calle y (…) nos enteramos que a ellos les dijeron que yo no estaba, y de repente me llama alguien y me dice: ‘Baby, ¿dónde estás tú?’”, recordó imitando el acento del llamado ‘Conejo Malo’.

“Llegué dos canciones antes de la canción (de ‘Loca’). Ahí conocí a Bad Bunny en el escenario”, dejando en claro que el resto era historia.

Perseguidos por un policía

Aunque Cazzu no quiso entrar en más detalles sobre su noviazgo con Bad Bunny porque eran “testimonios” que podrían “perjudicar gente”.

En 2021, Cazzu reveló al programa ‘Podemos Hablar’ de la cadena Telefe que era muy joven cuando conoció a Bad Bunny. Incluso, señaló que “él no era el Bad Bunny de ahora”.