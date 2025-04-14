Revelan causa de muerte de actor de ‘Friends’: falleció de forma trágica como Matthew Perry

Video Muere otro actor de ‘Fast & Furious’: ya son 4 que han partido

La causa de muerte de Nicky Katt, actor de ‘Friends, ha sido revelada. Él perdió la vida a la misma edad que su compañero en la serie, Matthew Perry.

El deceso fue confirmado este 12 de abril por el abogado del intérprete, John Sloss, quien no brindó pormenores al respecto, de acuerdo con The Guardian.

A un día de que se conociera la noticia, este lunes 14, la hermana de la estrella, Elise Ravenscroft destapó qué ocurrió con él.

“Se suicidó tras luchar contra la depresión, una que combatió con valentía, pero en silencio”, aseguró, de acuerdo con Deadline.

“Este es un dolor que ninguna familia debería de soportar, y, sin embargo, demasiadas lo hacen. Las enfermedades mentales son reales, poderosas y, a menudo, invisibles”, señaló.

Ella indicó que esperan que “al compartir esto”, puedan “ayudar a romper el silencio y el estigma que tan a menudo rodea” a las dificultades por la salud emocional.

Debido a que TMZ fue el primero en informar al respecto, ella lamentó que eso sucediera sin consentimiento y en un momento en el que sus seres queridos “aún intentaban procesar la conmoción y el dolor de su pérdida”.

Finalmente, pidió privacidad en estos instantes para que puedan “sobrellevar la tragedia y comenzar el proceso de sanación”.

¿Cómo falleció Nicky Katt?

Según el medio citado, el protagonista de ‘Dazed and Confused’ fue encontrado en su apartamento, de Burbank (en California), por su casero, el 8 de abril.

El arrendador quería cobrarle al artista una renta atrasada. El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles especificó en su informe que Nicky Katt se ahorcó. Tenía 54 años.

Aparentemente, él no dejó una nota ni explicación alguna sobre su proceder. Alegadamente, llevaba fallecido al menos un par de días antes de que descubrieran su cuerpo.

De manera igualmente trágica, Matthew Perry pereció a los 54 años el 28 de octubre de 2023 en su residencia de Pacific Palisades.

El también escritor se ahogó en el jacuzzi. Posteriormente, las autoridades destaparon que él perdió la vida por “los efectos agudos de la ketamina”.

NBC News reporta que él “había estado recibiendo terapia de infusión” de dicha droga controlada “para tratar la depresión y la ansiedad” previo a su defunción.

La Fiscalía a cargo de su caso precisó que Perry buscó dosis sin supervisión de esa sustancia y que había desarrollado una dependencia descontrolada a ella.