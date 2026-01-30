Muertes de famosos Catherine O'Hara padecía situs inversus, enfermedad rara, ¿qué es? La famosa artista lidió toda su vida con una condición. Ella perdió la vida, a los 71 años, la mañana de este 30 de enero, confirmó su agencia.



Catherine O’Hara, la actriz reconocida por sus papeles en películas como ‘Home Alone’ y ‘Beetlejuice’, padecía una enfermedad extremadamente rara.

La también comediante canadiense falleció la mañana de este viernes 30 de enero “tras una breve enfermedad”, según confirmó su agencia, Creative Artists Agency, reporta San Antonio Express-News.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles indicó a Page Six que paramédicos fueron llamados a la residencia de la artista, en Brentwood, a las 4:48 a.m. para ayuda médica. Fue trasladada al hospital en “estado grave”.

Catherine O’Hara padecía situs inversus

De acuerdo con el medio, Catherine O’Hara padecía situs inversus, un padecimiento “extremadamente raro en la que todos los órganos del individuo aparecen en el lado opuesto de su cuerpo”, respecto a la anatomía normal.

En el caso de la estrella de ‘Schitt’s Creek’, su hígado estaba en el lado izquierdo, mientras que su corazón latía en el derecho, puntualiza International Business Times.

“Esta afección suele ser inofensiva, pero puede dificultar el diagnóstico de complicaciones futuras, ya que los síntomas pueden manifestarse de forma diferente en las personas con órganos especulares”, explica el sitio web.

La Cleveland Clinic apunta que 1 de cada 10 mil personas la tienen y que “es genética”. Enrique Iglesias y Donny Osmond se encuentran entre ellas.

Existen muchas razones por las que puede presentarse, detalla la institución, como: historia familiar biológica de defectos cardíacas, diabetes en la madre y uso de productos con tabaco durante el embarazo.

Es posible que “no se presenten síntomas”, así que los doctores pueden descubrir que alguien lo presenta cuando lo revisen por otro malestar.