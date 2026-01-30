Muertes de famosos Catherine O'Hara causa de muerte: la actriz fue trasladada en "estado grave" antes de fallecer La actriz murió este viernes a los 71 años y esto se sabe sobre la causa de su fallecimiento.

Catherine O'Hara, famosa por su trabajo en Home Alone y Bettlejuice, murió este viernes a los 71 años en Los Angeles, California, informó TMZ.

Catherine O'Hara fue trasladada en "condición grave" antes de morir

Aunque se desconoce la causa de muerte, Page Six reporta que la actriz canadiense fue trasladada en "estado grave" poco antes de morir.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó al medio de entretenimiento que recibieron una llamada desde la casa de la actriz a las 4:48 am.

La agencia de Catherine O'Hara, Creative Artists Agency, explicó que la estrella de Hollywood murió "después de una breve enfermedad", sin dar mayores detalles.

Catherine O'Hara tenía rara enfermedad

La actriz de Home Alone padecía una enfermedad extremadamente rara: tenía situs inversus, reporta Page Six. Solamente la sufren 1 de cada 10.000 personas, según Cleveland Clinic.

Por esta afección, Catherine O'Hara tenía todos los órganos del lado opuesto al de la población normal,

"El situs inversus se produce cuando los órganos del pecho y el abdomen se desarrollan en una posición invertida respecto a su anatomía normal", se explica en el sitio web.

"La aurícula izquierda del corazón y el pulmón izquierdo pueden estar en el lado derecho del pecho. En el abdomen, el hígado y la vesícula biliar pueden estar en el lado izquierdo del cuerpo en lugar del derecho", ejemplifica.

En el área del abdomen, el estómago y el bazo podrían estar también en posiciones invertidas.