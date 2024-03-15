Bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez es igualito a él, pero “güerillo”: revela foto

Video El bebé de Cynthia Rodríguez sufre este problema de salud desde que nació

Carlos Rivera presumió la foto con la que despeja las dudas sobre a quién se parece León, su primer hijo con Cynthia Rodríguez.

¿A quién se parece el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Carlos Rivera está de manteles largos. Este 2024, además de llegar a los 38 años, es su primer cumpleaños como papá y en el que celebra dos décadas de trayectoria.

Fue tal la emoción ante tanta celebración que durante el concierto que ofreció la noche del 14 de marzo en la Ciudad de México extendió el tiempo de su presentación para festejar sobre el escenario y junto a sus fans un año más de vida.

A los festejos, Carlos Rivera sumó una publicación en su cuenta oficial de Instagram en el que agradeció a sus fans por la presentación de una noche antes. Además, dedicó un emotivo mensaje al bebé que fue 38 años atrás.

“Hoy cumple años este chiquitín. 38 años de sueños y momentos maravillosos. Seguiré luchando por hacerlo feliz y que esté orgulloso de lo que hemos logrado. Este es mi primer cumpleaños como papá y ese es el mejor regalo que puedo tener. Además de celebrarlo en el @auditoriomx esta noche. ¡Gracias por celebrarlo conmigo!”, escribió.

Como un dato extra en su publicación, el cumpleañero acabó con las dudas y reveló a quién se parece el pequeño León, de 7 meses.

“Por cierto, Leoncito es igualito a mí de bebé como en esta foto, nomás que en güerillo como su Cyn”, ventiló.

Carlos Rivera publica foto de cómo se veía de bebé y dice que su hijo León es igualito a él. <br> Imagen Carlos Rivera/Instagram

¿Por qué Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no muestran la carita de su hijo?

Con la misma discreción con la que han manejado su relación sentimental desde hace casi una década, el matrimonio ha resguardado la identidad de su bebé.

Aunque ambos han publicado algunas imágenes en las que se les puede ver con León en brazos, han cuidado que su rostro no aparezca en ellas.

