Carlos Rivera revela a quién se parece su hijo León y por qué casi se pierde el parto

“ Cambia por completo, pero las prioridades sí son muy diferentes cuando tienes un hijo, es de las primeras veces que me voy de mi casa y no me quiero ir… Hace unos días, regresé al trabajo, lo tenía cargando y fue de ‘creo que voy a cancelar todo y me voy a quedar aquí contigo’. Empiezas a tomar decisiones, a decir más ‘no’ que ‘sí’, prefieres ocupar ese tiempo para disfrutar y no perderte de nada”, expresó.