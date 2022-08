7 actores que eligieron no tener hijos (al menos hasta ahora) y están felices con su decisión

Christopher Walken

Desde corta edad hemos visto a Christopher en películas, por lo que su popularidad ha ido aumentando con el tiempo, así como su carga de trabajo.

En una entrevista para ‘Golden Globes Awards’ el 15 de diciembre de 2020, el actor admitió que “le alegra” no tener hijos porque esto le permite enfocarse en su carrera.

“Sí, me gusta trabajar todo lo que puedo porque no tengo hijos, no tengo aficiones, no hago nada más. Y me alegro de no tener hijos. Tengo dos hermanos y tienen muchos niños, vienen a casa y siempre me alegro mucho cuando se van. Tengo una esposa, he estado casado durante 35 años y tengo algunos gatos, pero puedo abrir la puerta y salen, así que es bastante agradable”, aseveró.

Leonardo DiCaprio

A lo largo de su carrera, DiCaprio ha conquistado a sus seguidores con proyectos como ‘Titanic’, ‘The Wolf of Wall Street’, ‘The Great Gatsby’ y 'La ley del más fuerte' (que puedes ver gratis en ViX).

Aunque el intérprete de 47 años se mantiene muy reservado con su vida privada, en una charla con la revista ‘Rolling Stones’ en 2016 tocó el tema sobre tener hijos (algo que todavía no ha sucedido).

“¿Que si quiero traer hijos a un mundo como este? Si sucede, sucederá”, aseguró.

Jared Leto

Hasta el momento, el también cantante lleva una vida lejos de la paternidad y cosechando éxitos en su amplia carrera actoral, en la que ha encabezado filmes como ‘Morbius’, ‘House of Gucci’, ‘Suicide Squad’ y ‘Dallas Buyers Club’.

“Creo que es importante estar presente si tienes hijos. Tengo muchas cosas de las que ocuparme”, dijo el histrión en 2017, en una entrevista para ‘Es Magazine’ retomada por ‘E! News’.

David Zepeda

En las telenovelas, el galán mexicano ha encarnado a varios tips de personajes y uno de ellos es como un amoroso padre de familia; sin embargo, hasta el momento Zepeda no se ha estrenado en la paternidad.





David Zepeda protagoniza la telenovela ‘Abismo de pasión’ que puedes ver gratis en ViX.

No obstante, en más de una ocasión ha hablado sobre la posibilidad de convertirse en papá y no niega que le gustaría estrenarse en esta faceta.



Jon Hamm

La reconocida estrella de ‘Mad Men’ ha confesado, en más de una ocasión, que no se concibe como padre, aunque no descarta la idea. Prueba de lo anterior fueron sus declaraciones para la revista ‘People’ en 2016.

“No sé. No creo que sea necesariamente un imperativo. (...) No me voy a psicoanalizar aquí, pero… bueno, nunca digas nunca. Tengo sobrinas y sobrinos y he sido maestro. Probablemente, he estado rodeado de niños mucho más que todos mis amigos”, puntualizó.

Ricky Gervais

El comediante de 61 años es otra de las celebridades que mantiene una vida sin hijos.

“Una pregunta muy extraña para hacerle a alguien es ‘¿por qué no tienes hijos?’, en lugar de preguntarle a la gente ‘¿por qué tienes hijos’? (...) ¿Cómo puede ser egoísta no traer una vida al mundo que no existe en ningún nivel?”, aseguró Gervais en uno de sus shows de Netflix el 1 de septiembre de 2019.

Fernando Colunga

Desde la década de los 90, Colunga se convirtió en un querido actor de la pantalla chica y ha estelarizado éxitos como ‘María la del barrio’, que puedes ver gratis en ViX.

Debido a su acelerada carrera en el mundo del entretenimiento, el intérprete forma parte de la lista de famosos que todavía no son padres.

“Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento vas derecho y te dice que para la derecha y luego te dice que para la izquierda y te cambia las cosas, pero todavía estoy a tiempo”, comentó en una entrevista para medios de comunicación en enero de 2020.