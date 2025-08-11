Xava Drago, vocalista de Coda, es desahuciado en su lucha contra el cáncer: “Los tratamientos no funcionaron”

Video Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento

Xava Drago, vocalista de Coda, dio a conocer que ha sido desahuciado en su lucha contra el cáncer de estómago que padece.

El querido cantante mexicano, de 54 años, habló al respecto en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Facebook.

“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, reveló, sin ahondar en detalles.

Tras destapar su situación, el artista aprovechó la misiva para expresar su gratitud a sus seres queridos y todos aquellos que lo han apoyado.

“Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas, Ela, Nicole y Sofía”, anotó.

“A todos los ‘staff’ y ‘crew’ que trabajaron conmigo alguna vez; ‘managers’ y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda”, agregó.

Antes de concluir, él se dirigió a sus admiradores: “Pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante años y se han portado como unos ángeles”.

“Lo único que me queda es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles, gracias infinitas”, finalizó su escrito, presumiblemente una despedida.

La batalla de Xava Drago contra el cáncer

De acuerdo con El Universal, Salvador Aguilar, nombre real del intérprete, fue diagnosticado con cáncer gástrico agresivo en julio de 2024.

Para erradicar la enfermedad, fue sometido a una gastrectomía total y, además, recibió quimioterapia y radioterapia.

En diciembre pasado, compartió optimista que le habían realizado su “última quimioterapia”, pero que tendría “un par de tomografías” y citas con especialistas “para revisión y valoración”.

Para febrero, Xava Drago destapó que, previamente, habían aparecido “unas marcas” en sus pulmones e hígado que podrían ser tumores o sólo lesiones de los tratamientos.

Días más tarde, anunció: “Hoy estoy más allá de contento, aunque aún me faltan las citas con quimioterapia y cirujanos, el radiólogo me dijo que ya ganamos esta guerra”.

Lo declararon “libre de la enfermedad” en marzo; sin embargo, en abril, informó que “el bicho me volvió”, por lo que tuvo que retomar las quimioterapias.

Su esposa, Ela Corez, aseguró en mayo que había un tratamiento innovador que podría ayudarlo a mejorar su calidad de vida y solicitó donaciones para ayudarlos a costearlo.

Entonces, el músico apareció en un video en el que manifestó que ya había empezado el proceso médico: “Espero estar listo muy pronto. Le voy a echar todas las ganas del mundo”.