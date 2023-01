Compositor de canción de Shakira asegura que la cantante fue "cautelosa" con la letra

En otro verso menciona: "Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén, por mí todo bien". Sobre esto, Keityn compartió el infierno que vive la colombiana con el asedio de los paparazzi: "Lo de fotos me siento como rehén eso es demasiado real, entrar a la casa de Shakira es estar expuesto por paparazzi por todos lados, ella está incómoda con eso, obvio".