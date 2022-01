Britney Spears niega haber encerrado a su hermana Jamie Lynn en una habitación con cuchillo en mano

" Me importa un carajo, pero me duele tanto la cabeza... ¡Por supuesto que soy una reina del drama si me enfermo, así que creo que me estoy muriendo! Ni siquiera estoy bromeando... Mi cuerpo tenía escalofríos por todas partes, como si me estuviera congelando, pero mi cuerpo estaba extremadamente caliente y no podía moverme. Fue bastante intenso...", detalló Britney en el tuit.