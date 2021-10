Organización caritativa rechaza donaciones de la hermana de Britney Spears tras recibir quejas

La hermana menor de Britney lanzará en enero de 2022 sus memorias. Según TMZ, el manuscrito inicialmente se iba a titular, 'Debo confesar' ('I must confess', en inglés), que es una línea de uno de los éxitos más sonados de la estrella del pop, 'Hit Me... Baby One More Time', pero ahora se llamará, 'Las cosas que debería de haber dicho' ('Things I Should Have Said', en inglés), que parece aludir a la relación entre las hermanas.