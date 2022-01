La hermana de Britney Spears negó haber sido cómplice en su maltrato: "La he apoyado"

Luego de casi 14 años en los que Britney Spears estuvo bajo la tutela de su padre, James P. Spears, donde todas las ganancias que generaba las manejaba él, en 2021 un juez decidió acabar la tutela.

Con su libertad, la cantante de 'Toxic', hoy de 40 años, ha denunciado a su padre por los malos tratos que tuvo con ella. También acusó a su hermana Jamie-Lynn Spears por no haberla respaldado en sus momentos más difíciles.

Por su parte, Jamie-Lynn Spears, recordada por la serie 'Zoey 101', apareció este 2022 en el programa ‘Good Morning America’, por motivo de sus nuevas memorias 'Things I Should Have Said' y tocó el tema de la tutela de su hermana, así como el movimiento #FreeBritney.

Hermana de Britney Spears niega ser cómplice del maltrato



Sobre el tema de la tutela de Britney, Jamie Lynn confesó que cuando todo comenzó ella no comprendía del todo la situación, pues tenía 17 años y pasaba por su propio drama al estar embarazada.

Ahora con 30 años, la celebridad refirió que sí estuvo como apoyo para Britney cada que la necesitaba e incluso aceptó hacerse cargo de sus hijos, si fuera necesario.

Además, confesó que nunca estuvo involucrada en el proceso de la tutela y que tampoco tuvo que ver en los abusos y malos tratos que su padre tenía sobre Britney Spears.

"Una vez que me di cuenta que estaba en una tutela, simplemente no quería ser parte de eso, hasta que tal vez ella estuviera fuera de ella. No hubo nada de yo supervisando sus fondos y si eso se entendió, fue un malentendido. De cualquier manera, no tomé ninguna acción ni fui parte de eso".

Jamie-Lynn Spears dijo que intentó ayudar a Britney

Por último, la también cantante dijo que intentó ayudarla en resolver el caso de la tutela, pues siempre hizo lo que estaba a su alcance para ayudar a Britney en el proceso jurídico que enfrentaba con su padre.

“Hice todo lo posible para asegurarme que tuviera los contactos que necesitaba para posiblemente seguir adelante y terminar esa tutela, y simplemente terminar con todo eso para nuestra familia”.



Sobre el actual estado mental que tiene la Princesa del Pop, Jamie Lynn se limitó a decir que no podía hablar sobe la salud mental de otra persona y que siempre la ha amado, por lo que no entiende que tengan diferencias en la actualidad.

“Mi amor sigue ahí al cien por cien. Quiero a mi hermana. La he querido y apoyado, haciendo lo correcto por ella. Ella lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta situación en este momento”.



Sin embargo, luego de los señalamientos de Britney a Jamie Lynn, a comienzos de 2022 Britney dejó de seguir a muchos perfiles en su cuenta de Instagram y los fans notaron que uno de esos fue el de su hermana.

La tutela de Britney Spears

El proceso legal en el que el padre de Britney obtuvo el control total de las ganancias y la vida de ella comenzó en 2008, cuando la cantante protagonizó diferentes escándalos públicos y episodios en los que parecía sufrir de su salud mental.

En 2021, la cantante apareció en una audiencia virtual en la corte de Los Angeles e hizo un llamado público para que la tutela de su padre terminara y ella por fin pudiera tener el control de su vida de vuelta.