Jamie Lynn Spears niega estar lucrando con la tutela de su hermana Britney

En una emotiva audiencia, la cantante de éxitos como ‘Oops! I did it again’ y ‘Baby one more time’ denunció ante el tribunal que la custodia bajo la que vive la tiene “traumatizada”, es tan “abusiva” que no le permite quitarse un dispositivo intrauterino que lleva y la forzó a tomar un medicamento para personas que sufren de desorden bipolar.