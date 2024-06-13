¿Nodal vio el mensaje de Cazzu? Él apoya que lo “dejen vivir” tras confirmar romance con Ángela

Video ¿Ángela Aguilar quiere que su novio se tatúe su nombre? Esto dijo antes del romance con Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en el blanco de fuertes críticas tras confirmar que ya son novios y posar muy cariñosos para una fotografía.

Los cantantes han sido señalados de presuntamente haber comenzado su relación mientras el sonorense aún era pareja de Cazzu, con quien hace sólo nueve meses tuvo a su hija Inti.

Además, la descendiente de Pepe Aguilar está siendo acusada de ser “una mala amiga” por aparentemente fingir que apoyaba a la rapera cuando su romance con el compositor estaba en pleno apogeo.

Tras ser duramente juzgados en redes sociales, el intérprete de ‘Botella tras botella’ salió a afirmar que no “hubo infidelidad” a la argentina.

“Y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo”, sentenció además sobre esta etapa de su vida, en su video para Instagram del 10 de junio.

¿Nodal desea que lo “dejen vivir” tras romance con Ángela?

En medio de la polémica, Nodal publicó este miércoles 12 un clip para conmemorar su éxito al presentarse durante cuatro fechas en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México.

Dentro de dicho audiovisual, él incluyó el momento en el que se besó en los labios con Ángela Aguilar frente a todo el público presente durante su ‘show’ del martes 11.

Presumir ese instante le valió al exponente del regional mexicano decenas de comentarios negativos, como: “Cazzu fue mucho para ti” y “Tiene videos con la ‘Dora’, pero no con su hijita”.

Sin embargo, al que él le dio ‘Me gusta’ fue a un texto conciso en el que una internauta lo defiende: “Vivan sus vidas y dejen vivir”.

Nodal igualmente se tomó el tiempo de responder a la persona, colocando un emoji de corazón en llamas y una carita enamorada.

Nodal respondió a una fanática que comentó en su video: “Vivan sus vidas y dejen vivir”. Imagen Nodal/Instagram

¿Nodal vio el mensaje de Cazzu?

El ‘Like’ de Nodal llama la atención pues llegó unas horas después de que Cazzu rompiera el silencio acerca de cómo se encuentra ante la controversia.

Ella aseveró que está “bien”, aunque admitió que le resulta “agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto”.

“Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”, indicó.

Terminó su misiva con una petición: “Ahora, pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, sumando un emoticono de corazón rojo vendando.

Esas últimas palabras son básicamente las mismas que la fanática de Christian le escribió en la plataforma digital, lo cual él apoyó.

Cazzu lanzó este mensaje en medio de la polémica por el romance de Nodal y Ángela Aguilar. Imagen Cazzu/Instagram