Niurka responde a críticas por pasearse sin ropa frente a sus hijos

Video Niurka causa revuelo al decir que quiere bañarse con su hijo Emilio y él reacciona

Niurka Marcos ha revelado en diversas ocasiones que suele mostrarse sin ropa ante sus hijos, Emilio, Romina y Kiko, desde que eran pequeños.

En diciembre de 2022, la actriz inclusive aseveró en redes sociales que deseaba bañarse con el menor de sus retoños para “ver cuánto le ha crecido el pi…”, algo a lo que él se niega.

Ante sus reiteradas declaraciones al respecto, ella ha recibido críticas, por lo que puntualmente responde a todos aquellos que se expresan en su contra.

Niurka contesta a sus ‘haters’

Niurka estuvo como invitada en la puesta en escena ‘Lagunilla mi barrio’, en un recinto en la Ciudad de México, y ahí fue cuestionada acerca de los juicios por andar al natural frente a sus hijos.

“Ah, pues sigo paseándome desnuda y nimodérrimo”, dijo este 18 de febrero en declaraciones presentadas por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

La también vedette aseguró que, tras el paso del tiempo, Emilio, Romina y Kiko pueden ver cómo ha cambiado su cuerpo.

“Antes, me veían bella y perfecta, y ahora me reconocen la celulitis”, sentenció la estrella de melodramas como La Fea Más Bella, que puedes ver aquí en ViX.

Marcos dejó claro que no le afectan los señalamientos y advirtió: “Que sigan criticándome para que yo siga cobrando caro”.

En noviembre de 2022, Emilio Osorio se sinceró acerca de cómo el ver a su famosa progenitora ‘como Dios la trajo al mundo’ lo ha ayudado.

“Ella es una persona que se levanta de la cama desnuda, camina a su cocina desnuda, y está en su casa desnuda, y nosotros, sus hijos, así la conocemos”, contó en entrevista con Matilde Obregón.

“Eso ha creado que yo vea el cuerpo de la mujer y del hombre no como un morbo, sino como algo natural”, reconoció el cantante.

Hijo de Niurka ha adoptado su actitud a favor del desnudo

En enero de 2023, Niurka Marcos abordó la posibilidad de realizar un ‘reality show’ con su familia, y confesó que su hijo Emilio suele estar en su hogar sin llevar ropa.

“Está padrísimo, porque es algo inconsciente, yo duermo desnuda y él anda siempre encuerado en la casa”, compartió con la misma Berenice Ortiz.