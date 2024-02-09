Llaman ‘niño Dios’ a la hija de Niurka por su corte de pelo: ella responde así

Video ¿Cómo es tener a Niurka como madre? Sus hijos lo revelaron

Después de presentar un difícil cuadro de salud, el cual dio a conocer entre lágrimas, Romina Marcos, hija de Niurka, protagonizó un cómico momento al destapar el peculiar apodo que le pusieron por su corte de pelo.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la hermana mayor de Emilio Marcos hizo públicas las burlas que sufrió luego de subir un video bailando junto a una de sus amigas.

“Subí un tiktok bailando con Marisol y empezaron a poner que ‘el niño Dios’. Entonces le digo ‘¿quién es el niño Dios?¿tú o yo?’”, señaló atacada de risa.

Mientras se peinada, Romina Marcos detalló que ante la incógnita de a quién se referían los usuarios de redes sociales, su amiga buscó una imagen del niño Dios y descubrió que así la estaban llamando por su nuevo corte de pelo.

“Deja me peino como el niño. Entonces Marisol busca en Internet al niño Dios y vean esto amigos. Yo soy el niño Dios, hijos de su p*ta m*dre”, dijo la joven actriz y cantante.

Los seguidores de Romina Marcos se manifestaron en el hilo de comentarios y aplaudieron su sentido del humor, destacando que tomó con gracia el apodo que le lanzaron por su nuevo look.

Romina, hija de Niurka, se atacó de la risa al ver el apodo que le pusieron. Imagen Romina Marcos/Instagram

“Así debemos tomar las críticas, la amé, me hizo reír”, “Contagia su risa, hasta que no vi la foto lo entendí”, “El buscador: el niño Dios Romina Marcos”, “Romi sí eres el niño Dios, morí de risa”, señalaron los usuarios.

¿Qué enfermedad padeció la hija de Niurka?

En agosto pasado, Romina Marcos publicó un video llorando en el que contó que padecía herpes zóster y narró el difícil camino que pasó para enfrentar la enfermedad.

Comenzó por narrar los primeros síntomas que sufrió e, incluso, detalló que sentía “como agujas en la frente”.

“Días atrás me empezó un dolor de cabeza en un lado de mi cara, al principio no me preocupé porque pensé que sería un dolor de cabeza normal, pero no fue así. Fui con mi doctor y me comentó que probablemente se debía a la ansiedad, después empecé a sentir un ardor, eran como agujas en la frente y empecé a ver cómo me salían manchas rojas en la frente y en el párpado del ojo derecho”, expresó.

Preocupada, Romina Marcos acudió una vez más al médico y recibió el diagnóstico, afirmando que somatizó sus emociones, y como resultado, desarrolló dicha afección.