Niurka tiene un hijo que no es actor: conoce a Kiko y por qué es el “raro de la familia”

Romina Marcos y Emilio Osorio ya se están haciendo de un nombre por sí mismos. El hijo menor de Niurka, por ejemplo, ha triunfado en las telenovelas como ‘Mi marido tiene más familia’, la cual puedes ver gratis en ViX.

La única hija de la vedette tampoco se ha quedado atrás: ya la podemos ver en programas de baile y unitarios, además de que ha ganado gran popularidad en redes sociales por su trabajo como influencer.

Así, muchos creerían que todos los descendientes de la cubana heredaron sus dotes artísticos y gusto por la cámara. Sin embargo, uno de ellos lleva una vida más alejada de este medio.

Conoce a Kiko Marcos, el hijo mayor de Niurka que vive alejado de los espectáculos

La actriz de Salomé (telenovela que puedes ver gratis en ViX) se convirtió en madre en 1991, producto de una relación con su primer esposo, un hombre alejado de los espectáculos llamado Federico.

Esta relación fue difícil tanto para Niurka como para su hijo Kiko, pues, según contó ella misma a Despierta América en mayo del 2014, vivió violencia dentro de su matrimonio.

Su primogénito, incluso, fue testigo de los malos tratos de su ex esposo:

“Él sufrió agresión física, literal, vio agresión física de su papá. Una vez en una habitación me ahorcó, yo sentía que me desvanecía, me faltaba el aire y Kiko estaba a dos metros, sentadito en el piso, jugando".



La vedette pudo salir de esta situación y, con los años, agrandó su familia. Producto de otros matrimonios, nacieron Romina y Emilio.

Sobre cómo ha sido atestiguar todos esos cambios, el hijo mayor de Niurka comentó a ‘De primera mano’ en noviembre del 2019:

“Sí es difícil, como en cualquier familia (...) A mí sí me ha tocado ver todo el cambio, ver toda la transición, el cambio de estilo de vida. O sea, yo sí puedo decir ‘yo me acuerdo de un momento en el que estas cosas no eran así, o cuando teníamos una vida más simple o cosas así’”.



En aquella ocasión, también reveló “en su momento” llegó a ser como “una figura paterna” para su hermano menor, Emilio.

Quizá por el rol que ha tenido dentro de la familia, Kiko Marcos presume una gran conexión con sus dos hermanos.

Incluso, Romina ha bromeado con que su parecido físico es tal que su única diferencia es que uno es hombre y el otro mujer.



El propio Kiko Marcos se ha descrito como “el raro de la familia” pues, en vez de dedicarse al mundo artístico, prefirió las ciencias exactas: es ingeniero, desarrollador de videojuegos para celulares.

“No se me dio (la actuación y el baile). Yo hago números y creo cosas, pero en un ámbito diferente”, aseguró en la citada entrevista.



Aunque vale la pena aclarar que, a su manera, el hijo mayor de Niurka también ha probado su talento frente a las cámaras: en ocasiones, ha hecho transmisiones en vivo de sus partidas de videojuegos.

El hijo mayor de Niurka se va a casar

En el plano romántico, Kiko Marcos se convirtió en noticia a principios de octubre, cuando anunció en sus redes sociales que se había comprometido con su novia de 8 años, Kimi Ishiwara.