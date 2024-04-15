¿Quién es el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, participante de Juego de Voces?

Video Erik Rubín y Eduardo Capetillo Gaytán protagonizan una de las mejores batallas de rock en Juego de Voces

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, una de las pareja más estables en el mundo del espectáculo desde hace casi 30 años fueron bendecidos con cinco hijos: Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los mellizos, Daniel y Manuel. De entre ellos, Eduardo Jr. ha seguido los pasos de sus padres en el ámbito artístico.

Recientemente, Eduardo Jr. se ha destacado en el programa de televisión ‘Juego de Voces’, donde comparte créditos con su padre.

¿Quién es el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán?

Eduardo Capetillo Gaytán nació el 17 de agosto de 1994 en la Ciudad de México. Aunque los primeros años de su vida sus padres lo mantuvieron lejos del espectáculo, en 2021 reveló sus intenciones de incursionar en la música.

Un año después, Eduardo Jr. hizo su debut como actor en la serie ‘Donde hubo fuego’, donde, además de compartir créditos con su papá, dio vida 'Ricardo Arzua', su mismo personaje, pero en una etapa más joven.

Luego participó en un reality de cocina donde estuvo a punto de llegar a la final, y este 2024 se unió al elenco de ‘Juego de Voces’, donde por segunda ocasión comparte escenario con su papá y con famosos como Isabel Lascurain, Erik Rubín, Alicia Villarrea y Manuel Mijares.

Su parecido físico con Eduardo Capetillo es uno de los detalles que constantemente llaman la atención del público.