Biby Gaytán se presume sonriente con Eduardo Capetillo tras rumores de separación

Video Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela

Biby Gaytán se presumió al lado de Eduardo Capetillo a días de que comenzaran a circular los rumores de que ya no estarían unidos como pareja.

Este viernes 20 de junio, la actriz compartió en sus Historias de Instagram una fotografía en la que aparece sonriente mientras está tomada del brazo de su marido.

PUBLICIDAD

La pareja sale acompañada en la instantánea, publicada originalmente por la revista Quién, por sus retoños menores, Manuel y Daniel.

Biby Gaytán presumió esta imagen en su Instagram. Imagen Biby Gaytán/Instagram

Los cuatro fueron captados así en la Riviera Maya, en Quintana Roo, México, donde actualmente se está llevando a cabo el Festival Paax GNP.

Al momento, los cantantes no se han pronunciado para desmentir o confirmar que su larga relación amorosa haya llegado al fin.

¿De dónde surgieron los rumores de presunta separación de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo?



Fue la periodista Mandy Fridmann quien dio a conocer la alegada ruptura entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, tras más de tres décadas unidos.

La comunicadora afirmó, en declaraciones retomadas por People en Español, que los artistas “anunciarían su separación después” de la boda de su hija Alejandra, ocurrida el 24 de mayo, y concluir “compromisos comerciales”.

“Pero mis fuentes me dicen que ya no estarían viviendo juntos”, sentenció, detallando que tampoco estarían compartiendo la misma dinámica familiar.

Fridmann puntualizó que los exintegrantes de Timbiriche presuntamente residen “en lugares diferentes” y que sus hijos “irían para un lado y otros con el otro”.

Luego de este trascendido, Eduardo Capetillo Jr., primogénito de los intérpretes, presumiblemente desmintió que sea real que ellos hayan terminado su idilio.

“Lo mismo que el de la muerte [es mentira], ahí están los dos”, aseveró ante la cámara de ‘Ventaneando’, el 8 de junio.

“Yo creo que es normal [que surjan especulaciones] y es parte de, y yo entiendo que obviamente a la gente le interesa saber porque les tienen cierto cariño, los han visto a lo largo de sus vidas y de sus carreras”, agregó.

PUBLICIDAD

La siguiente semana, exactamente el miércoles 25 de junio, Biby y Eduardo cumplirán 31 años de haberse casado.