Eduardo Capetillo

Biby Gaytán se presume sonriente con Eduardo Capetillo tras rumores de separación

La actriz publicó en redes sociales una reveladora fotografía en la que aparece con el cantante. Días atrás, la periodista Mandy Fridmann afirmó que la pareja ya no estaría viviendo junta.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela

Biby Gaytán se presumió al lado de Eduardo Capetillo a días de que comenzaran a circular los rumores de que ya no estarían unidos como pareja.

Este viernes 20 de junio, la actriz compartió en sus Historias de Instagram una fotografía en la que aparece sonriente mientras está tomada del brazo de su marido.

PUBLICIDAD

La pareja sale acompañada en la instantánea, publicada originalmente por la revista Quién, por sus retoños menores, Manuel y Daniel.

Biby Gaytán presumió esta imagen en su Instagram.
Biby Gaytán presumió esta imagen en su Instagram.
Imagen Biby Gaytán/Instagram

Los cuatro fueron captados así en la Riviera Maya, en Quintana Roo, México, donde actualmente se está llevando a cabo el Festival Paax GNP.

Más sobre Eduardo Capetillo

Ale Capetillo muestra el lujoso regalo que le dio Biby Gaytán cuando abandonó su hogar
0:58

Ale Capetillo muestra el lujoso regalo que le dio Biby Gaytán cuando abandonó su hogar

Univision Famosos
“Horrorosa”: mamá de Biby Gaytán tiene inesperada reacción al escuchar canción de Lalo Capetillo Jr
2 mins

“Horrorosa”: mamá de Biby Gaytán tiene inesperada reacción al escuchar canción de Lalo Capetillo Jr

Univision Famosos
Ale Capetillo responde “dónde quedó” su mamá Biby Gaytán tras rumores de separación de Eduardo Capetillo
0:58

Ale Capetillo responde “dónde quedó” su mamá Biby Gaytán tras rumores de separación de Eduardo Capetillo

Univision Famosos
Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela
1:00

Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela

Univision Famosos
Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habla sobre la supuesta separación de sus padres
2 mins

Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habla sobre la supuesta separación de sus padres

Univision Famosos
¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a punto del divorcio?: reportan que “ya no estarían viviendo juntos”
1 mins

¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a punto del divorcio?: reportan que “ya no estarían viviendo juntos”

Univision Famosos
'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'
2 mins

'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'

Univision Famosos
El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida
2 mins

El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida

Univision Famosos
Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebran su boda religiosa cobijados por un romántico atardecer
0:46

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebran su boda religiosa cobijados por un romántico atardecer

Univision Famosos
El vestido de ‘Ale’ Capetillo y más detalles de la preboda: Biby y Eduardo no dejaron de bailar
0:59

El vestido de ‘Ale’ Capetillo y más detalles de la preboda: Biby y Eduardo no dejaron de bailar

Univision Famosos

Al momento, los cantantes no se han pronunciado para desmentir o confirmar que su larga relación amorosa haya llegado al fin.

¿De dónde surgieron los rumores de presunta separación de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo?


Fue la periodista Mandy Fridmann quien dio a conocer la alegada ruptura entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, tras más de tres décadas unidos.

La comunicadora afirmó, en declaraciones retomadas por People en Español, que los artistas “anunciarían su separación después” de la boda de su hija Alejandra, ocurrida el 24 de mayo, y concluir “compromisos comerciales”.

“Pero mis fuentes me dicen que ya no estarían viviendo juntos”, sentenció, detallando que tampoco estarían compartiendo la misma dinámica familiar.

Fridmann puntualizó que los exintegrantes de Timbiriche presuntamente residen “en lugares diferentes” y que sus hijos “irían para un lado y otros con el otro”.

Luego de este trascendido, Eduardo Capetillo Jr., primogénito de los intérpretes, presumiblemente desmintió que sea real que ellos hayan terminado su idilio.

“Lo mismo que el de la muerte [es mentira], ahí están los dos”, aseveró ante la cámara de ‘Ventaneando’, el 8 de junio.

“Yo creo que es normal [que surjan especulaciones] y es parte de, y yo entiendo que obviamente a la gente le interesa saber porque les tienen cierto cariño, los han visto a lo largo de sus vidas y de sus carreras”, agregó.

PUBLICIDAD

La siguiente semana, exactamente el miércoles 25 de junio, Biby y Eduardo cumplirán 31 años de haberse casado.

Video Biby Gaytán confiesa que sintió “shock” al quedar embarazada a sus 42 años: “No fueron hijos buscados”
Relacionados:
Eduardo CapetilloBiby GaytánFamososEscándalos de famososPolémicas de famososDivorcios de Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD