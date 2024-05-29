¿Buenas noticias para Lucerito Mijares? Eduardo Capetillo Jr. revela que terminó con su novia

Video Biby Gaytán no disimula su aprobación para que Lucerito Mijares se convierta en su nuera: “¡Ojalá!”

Eduardo Capetillo Jr. reveló, en medio de las especulaciones sobre su relación con Lucerito Mijares, que tenía novia y ya terminó con ella.

En los últimos meses, el cantante ha sido vinculado sentimentalmente no sólo con la hija de Lucero y Manuel Mijares, sino también con Fabiola Campomanes.

PUBLICIDAD

Si bien él se ha pronunciado negando haber tenido o mantener un romance con alguna de las dos, no confesó que sí estaba en pareja… hasta ahora.

Eduardo Capetillo regresó a la soltería

Fue durante su participación en el programa ‘De primera mano’, el 27 de mayo, que la periodista Addis Tuñón le cuestionó a ‘Lalo’, como lo apodan cariñosamente, acerca de su vida personal.

Ella le contó al primogénito de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán que a mediados del pasado marzo lo captaron con una joven durante un concierto del 90’s Pop Tour.

“Sí, iba con mi novia”, dijo, visiblemente nervioso, en respuesta, pero sin compartir detalles de la susodicha, como su identidad.

De inmediato, el participante del ‘show’ Juego de Voces aclaró entre risas: “Bueno, ya con mi exnovia, con la que era”.

“Ahorita estamos solteros”, finalmente aseguró sin puntualizar desde cuándo y por qué puso fin al idilio.

Eduardo Capetillo Jr. afirma que Lucerito Mijares sólo es su “amiga”

En una entrevista posterior para la emisión, transmitida este 28 de mayo, Eduardo Capetillo Jr. reafirmó que “ya no” tiene novia y, además, habló de los rumores que lo ligan a Lucerito Mijares y, recientemente, a Carolina Ross.

“¡No, es que son amigas, hombre! Siempre que me ven con una mujer ya me andan emparejando”, declaró con buen humor.

“De hecho, ‘Caro’ me invitó a cantar al Lunario, va a estar bien padre, y a ‘Luci’ la adoro, es una niña que brilla, talentosa, una adoración”, añadió.

PUBLICIDAD

Desde que comenzó a transmitirse Juego de Voces, empezó a decirse en redes sociales que entre ‘Lalo’ y Lucerito podría haber un amorío, pues es evidente que se llevan de maravilla.