Eduardo Capetillo

¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a punto del divorcio?: reportan que “ya no estarían viviendo juntos”

Según la periodista Mandy Fridmann, la pareja llevaría tiempo separada y estaría esperando concluir con “compromisos comerciales”, así como la boda de su hija, para anunciar su supuesta separación.

Por:
Elizabeth González.
A días de celebrar la lujosa boda de su hija Alejandra Capetillo, rumores señalan que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo estarían por anunciar su separación.

Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, la pareja “estaría esperando que terminara la boda” de su hija y concluir con algunos “compromisos comerciales” para hacer público su divorcio.

“Anunciarían su separación después de eso y después de unos compromisos comerciales que tienen. Acababan de sacar un perfume juntos, pero mis fuentes me dicen que ya no estarían viviendo juntos”, declaró el 4 de junio.

Citando una fuente no identificada, Fridmann insistió en que los exTimbiriche ya no estarían compartiendo la misma dinámica familiar y que sus hijos “irían para un lado y otros con el otro”.

“Habría una división familiar también ahí”, detalló. “Mi fuente me dice que habrían estado esperando lo de la boda, las cosas comerciales para hacer, posiblemente pronto el anuncio, pero que por el momento, cada uno estaría viviendo en lugares diferentes”, sentenció.

Este jueves 5 de junio, People en Español retomó la información de la periodista Mandy Fridmann, alegando haberse puesto en contacto con “representantes de la pareja sin obtener comentario hasta el momento”.

Un matrimonio de casi 30 años

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se conocieron cuando ambos formaban parte del grupo musical Timbiriche.

Su romance comenzó en 1992, cuando protagonizaban la telenovela ‘Baila Conmigo’. Dos años después, el 25 de junio de 1994, se casaron en una hacienda de Morelos, México. Su boda fue uno de los primeros enlaces televisados en México.

Como fruto de ese amor nacieron sus cuatro hijos: Eduardo, Alejandra, Ana Paula y los mellizos, Daniel y Miguel.


