Ana de Armas

Ana de Armas es captada besándose con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente de Cuba

La ex de Ben Affleck fue a cenar con Manuel Anido Cuesta y compartieron un momento "romántico", de acuerdo con ¡Hola España!

Por:
Dayana Alvino.
Video Ana de Armas 'cambió' a Ben Affleck por un millonario menos problemático: gracias a Tinder lo conoció

Ana de Armas fue captada besándose con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con ¡Hola! España, ella “parece haber puesto fin” a su relación de tres años con el vicepresidente de Tinder, Paul Boukadakis, y estaría con el político.

¿Ana de Armas y Manuel Anido Cuesta en un romance?

Este 20 de noviembre, la mencionada revista dio a conocer las fotografías en las que aparecen Ana de Armas y Manuel Anido Cuesta durante un paseo nocturno.

Según el medio, la también modelo estuvo “la semana pasada” en Madrid, donde acudió “a cenar” con el asesor en el gobierno de Miguel Díaz-Canel y otros amigos.

El grupo, explican, acudió a uno de los restaurantes italianos más ‘top’ de la famosa capital española, Numa Pompilio.

“Después, al regresar a casa, abrigados, cómplices y muy sonrientes, Ana y Manuel salieron a caminar con Salsa, la perrita de la actriz”, relatan.

“En un momento dado, protagonizaron una escena cargada de romanticismo al fundirse en un apasionado beso”, añaden al respecto.

Hasta ahora, la estrella de ‘Blonde’ no se ha pronunciado para confirmar o desmentir sostener un romance con Anido Cuesta.

La revista, por su parte, puntualiza que ellos parecen tener más que “una simple amistad”, retomando que los rumores de un idilio surgieron “hace seis meses”.

A finales de mayo, el ‘influencer’ Alexander Otao mencionó, en el espacio ‘Cubanos por el mundo’, que De Armas mantenía un amorío con el abogado.

¿Quién es Manuel Anido Cuesta, presunta pareja de Ana de Armas?

Manuel Anido Cuesta es hijo de Lis Cuesta Peraza, esposa de Miguel Díaz-Canel, y del profesor universitario José Anido, con quien ella estuvo casada anteriormente.

Se graduó en Derecho y actualmente se desempeña consultor de su padrastro, con quien inclusive realiza viajes diplomáticos a diversos países.

People en Español reseña que ambos, con la primera dama, se trasladaron al Vaticano para conocer al Papa Francisco, esto en junio de 2023.

