Cachan a Ben Affleck sonriente al lado de su ex Jennifer Garner mientras JLo está sola en París
El actor reapareció al lado de la madre de sus hijos justo mientras su esposa se encuentra en París dando muestras de su estilo en la Semana de la Alta Costura 2024.
Jennifer López es una de las celebridades que más impacto ha causado durante sus apariciones en la Semana de la Alta Costura 2024 en París.
Mientras la cantante, de 54 años, hace lo necesario para demostrar por qué es un icono de la moda, a millas de distancia su esposo, Ben Affleck, reapareció feliz con su ex.
Ben Affleck se reúne con Jennifer Garner
El actor de 'Pearl Harbor' fue captado el pasado miércoles 24 de enero al lado de Jennifer Garner, con quien sostiene una buena relación tras su separación en 2015.
Ben Affleck, de 51 años, y la actriz estuvieron juntos en la escuela a la que asiste el menor de sus tres hijos, Samuel, ubicada en Los Ángeles, de acuerdo con Page Six.
A su salida de la institución, el también productor de cine, quien en ocasiones ha sido captado con un semblante serio estando con Jennifer López, sonreía al tiempo que conversaba con la estrella de 'Elektra'.
Vestido con un cárdigan estampado, una chaqueta roja y jeans, él permaneció por unos minutos con la intérprete, que portaba una sudadera negra y pants.
Sin perder de vista a 'Sam', de 11 años, Ben Affleck se acercó a Jennifer Garner, quien aparentemente le mostraba algo en su celular.
Según el medio, no queda claro si las estrellas de Hollywood sólo recogieron en el colegio al pequeño o si estuvieron ahí para apoyarlo en un partido, toda vez que él vestía un uniforme deportivo.
Finalmente, ella se despidió de su retoño con un beso en la frente y un abrazo. Luego, el menor partió en compañía de su famoso papá.
La presunta reacción negativa de JLo a la cercanía de Ben Affleck y Jennifer López
A finales del año pasado, luego de que Ben Affleck fuera retratado recargando su cabeza en el hombro de Jennifer Garner, trascendió que la superestrella del pop presuntamente no estaba contenta.
" Jennifer López está absolutamente furiosa y siente que estas fotos la han tomado por sorpresa", dijo una fuente a la revista británica Closer.
"(Él) ha estado insistiendo en que eran completamente inocentes, y ella le cree, pero tampoco se ha arrepentido", agregó al respecto.
El informante aseveró que el director de 'Argo' argumentó a 'La Diva del Bronx' que la mamá de sus descendientes "es como su hermana".
Si bien, supuestamente la multifacética artista acepta que ellos "siempre tendrán la necesidad de estar en contacto" por Violet, Seraphina y Samuel, reprobaría que se tengan acciones cariñosas.
"Insiste en que nunca la verás acurrucada en un coche con su ex, simplemente no está bien visto y él está enviando un mensaje muy extraño al mundo en general si piensa de otra manera", sentenció.
López y Affleck reavivaron su romance en abril de 2021 y se comprometieron un año más tarde. Finalmente, se convirtieron en marido y mujer en julio de 2022, en una boda discreta en Las Vegas.