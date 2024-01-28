Cachan a Ben Affleck sonriente al lado de su ex Jennifer Garner mientras JLo está sola en París

Video JLo llegó a París usando uno de los bolsos Hermès más raros: puede costar hasta 450 mil dólares

Jennifer López es una de las celebridades que más impacto ha causado durante sus apariciones en la Semana de la Alta Costura 2024 en París.

Mientras la cantante, de 54 años, hace lo necesario para demostrar por qué es un icono de la moda, a millas de distancia su esposo, Ben Affleck, reapareció feliz con su ex.

Ben Affleck se reúne con Jennifer Garner

El actor de 'Pearl Harbor' fue captado el pasado miércoles 24 de enero al lado de Jennifer Garner, con quien sostiene una buena relación tras su separación en 2015.

Ben Affleck y Jennifer Garner a las afueras de la escuela de su hijo Samuel. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Ben Affleck, de 51 años, y la actriz estuvieron juntos en la escuela a la que asiste el menor de sus tres hijos, Samuel, ubicada en Los Ángeles, de acuerdo con Page Six.

A su salida de la institución, el también productor de cine, quien en ocasiones ha sido captado con un semblante serio estando con Jennifer López, sonreía al tiempo que conversaba con la estrella de 'Elektra'.

Ben Affleck sonríe mientras conversa con su ex Jennifer Garner. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Vestido con un cárdigan estampado, una chaqueta roja y jeans, él permaneció por unos minutos con la intérprete, que portaba una sudadera negra y pants.

Sin perder de vista a 'Sam', de 11 años, Ben Affleck se acercó a Jennifer Garner, quien aparentemente le mostraba algo en su celular.

Ben Affleck cerca de Jennifer Garner. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Según el medio, no queda claro si las estrellas de Hollywood sólo recogieron en el colegio al pequeño o si estuvieron ahí para apoyarlo en un partido, toda vez que él vestía un uniforme deportivo.

Finalmente, ella se despidió de su retoño con un beso en la frente y un abrazo. Luego, el menor partió en compañía de su famoso papá.

Jennifer Garner se despide de Samuel, que se marcha con Ben Affleck. Imagen /Backgrid/The Grosby Group

La presunta reacción negativa de JLo a la cercanía de Ben Affleck y Jennifer López

A finales del año pasado, luego de que Ben Affleck fuera retratado recargando su cabeza en el hombro de Jennifer Garner, trascendió que la superestrella del pop presuntamente no estaba contenta.

" Jennifer López está absolutamente furiosa y siente que estas fotos la han tomado por sorpresa", dijo una fuente a la revista británica Closer.

"(Él) ha estado insistiendo en que eran completamente inocentes, y ella le cree, pero tampoco se ha arrepentido", agregó al respecto.

Ben Affleck tuvo un momento "íntimo" con Jennifer Garner a mediados de septiembre. Imagen The Grosby Group



El informante aseveró que el director de 'Argo' argumentó a 'La Diva del Bronx' que la mamá de sus descendientes "es como su hermana".

Si bien, supuestamente la multifacética artista acepta que ellos "siempre tendrán la necesidad de estar en contacto" por Violet, Seraphina y Samuel, reprobaría que se tengan acciones cariñosas.

"Insiste en que nunca la verás acurrucada en un coche con su ex, simplemente no está bien visto y él está enviando un mensaje muy extraño al mundo en general si piensa de otra manera", sentenció.