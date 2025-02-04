Novio de Jennifer Garner estaría "incómodo" por la cercanía de ella con Ben Affleck ¿están en crisis?

Video ¡Se acabó! JLo y Ben Affleck ya estarían divorciados: ella declara su “amor” a otro actor

Tras su divorcio, Ben Affleck y Jennifer Garner han mantenido una excelente relación por el bien de sus hijos. Sin embargo, supuestamente los lazos entre ellos se habrían estrechado aún más tras la ruptura del actor con Jennifer López.

Según los rumores, este presunto acercamiento entre Affleck y Garner habría afectado el noviazgo entre la actriz y su pareja, el empresario John Miller.

PUBLICIDAD

¿Ben Affleck afectó la relación de su ex?

A pesar de las especulaciones de que John Miller estaría "incómodo" por la cercana relación entre su novia y Affleck, Jennifer y el empresario fueron recientemente captados juntos.

Jennifer Garner se despide con un dulce beso y un abrazo mientras su novio se dirige a su vehículo. Imagen x17/The Grosby Group

A diferencia de lo que se dice, el 2 de febrero la pareja se dejó ver cariñosa y sonriente cuando él salía de casa de la actriz temprano por la mañana.

Las fotografías muestran cómo Jennifer lo acompaña a su camioneta para despedirlo y se dan un cariñoso abrazo. Ambos lucían relajados y con vestimenta informal.

Jennifer Garnes y John Miller en Brentwood. Imagen The Grosby Group

¿Novio de Jennifer Garner "incómodo" por cercanía con Affleck?

De acuerdo con Page Six, John Miller no estaría contento con la cercanía que hay entre Ben Affleck y Jennifer Garner.

"Sabe que Ben y Jen se han apoyado el uno en el otro más que nunca últimamente y tienen una relación muy estrecha. Su creciente vínculo se está volviendo demasiado intenso cuando Ben pasa todas las festividades con ellos, como Navidad y Acción de Gracias. John se siente como un tercero en discordia".

Según el informante, los actores se comunican mucho más ahora: "Se envían mensajes de texto, se llaman y se comunican mucho más que en los últimos años. Solía tratarse únicamente de los niños, pero John siente que podría ser más que solo su relación de crianza compartida".

Aunque no teme que Ben pueda ser un obstáculo, le incomodaría la situación.

"Él no se siente amenazado en términos de que 'Jen' vuelva con Ben, pero al mismo tiempo es difícil no sentir celos cuando está claro que tienen una fuerte conexión y amistad", agregó la fuente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Daily Mail, una fuente cercana a Miller señaló que no estuvo de acuerdo en que Garner fuera intermediaria entre Affleck y JLo durante su ruptura.

"John quiere que Ben esté bien, pero no es responsabilidad de su novia hacer de niñera para él, eso es algo que Ben debe resolver por sí solo y que su esposa debe manejar. No es responsabilidad de 'Jen' y él se lo ha dicho", señaló al medio.

John Miller y Jennifer Garner han mantenido una relación intermitente desde 2018 y, aunque en varias ocasiones se ha especulado que están comprometidos, la pareja no lo ha confirmado, pues han sido muy reservados respecto a su relación.