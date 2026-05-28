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Ben Affleck y Jennifer Garner son captados en el hospital: su hija apenas podía caminar

Los famosos fueron captados en una clínica de urgencias en Los Ángeles. Su hija Violet caminaba con dificultad y apoyada en sus padres.

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Por:Elizabeth González
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Ben Affleck y Jennifer Garner fueron captados en un hospital de Los Ángeles en compañía de su hija Violet, quien apenas podía caminar.

Las imágenes fueron filtradas por Daily Mail, donde se informó que la joven de 20 años ingresó a la clínica de urgencias “cojeando” y “apoyándose fuertemente en sus dos famosos padres”.

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De acuerdo con las imágenes, el intérprete de ‘Batman’ mantuvo su brazo alrededor de su hija, quien intentaba desplazarse hasta el interior del hospital, mientras que Jennifer caminaba a su lado.

No está claro qué le ocurrió a la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner. Sin embargo, el mismo medio reporta que horas más tarde Violet “salió del centro de urgencias con muletas” y con el pie inmovilizado con una bota ortopédica.

En las imágenes también se le puede ver a Violet utilizar una mascarilla como medida de precaución tras la afección postviral que sufrió en 2019.

La última aparición de su hija Violet

La última vez que Violet fue vista en público fue el pasado 9 de mayo. A la joven se le vio paseando con su madre y su hermano mientras tomaban un helado. Aquella ocasión, la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner llamó la atención por dejarse ver sin mascarilla, evidenciado el gran parecido que tiene con la actriz.

Violet usa mascarilla desde 2019 luego de sufrir una afección postviral.
Violet usa mascarilla desde 2019 luego de sufrir una afección postviral.
Imagen Getty Images

Ben Affleck y Jennifer Garner unidos por sus hijos

Desde su separación en 2018, Ben Affleck y Jennifer Garner han mantenido una sólida relación por el bienestar de sus tres hijos: Violet, de 20, Fin, de 17, y Samuel, de 14.

Prueba de ello fue lo que sucedió en 2025 durante los incendios que azotaron la zona de Pacific Palisades, en Los Ángeles, y que afectaron al actor de Hollywood, a quien Jennifer Garner acogió en su hogar luego de que su casa se viera afectada por el fuego.

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