Ben Affleck Ben Affleck y Matt Damon son demandados: este es el delito por el que los acusan Los actores están siendo acusados por dos alguaciles del condado de Miami-Dade, quienes buscan ser indemnizados por los supuestos daños que habrían sufrido.



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Ben Affleck y Matt Damon están siendo demandados por dos agentes de la policía, cuya investigación real inspiró la trama de la película ‘The Rip’.

Jonathan Santana y Jason Smith, alguaciles del condado de Miami-Dade, son quienes interpusieron el proceso legal en contra de la productora, Astists Equality, y la compañía, Falco Productions, de los actores, de acuerdo con The Guardian.

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Los oficiales alegan que la forma en la que los artistas los retratan en la cinta, distribuida por Netflix, los hace parecer “corruptos”, esto pese a que ellos no son mencionados por sus nombres verdaderos.

¿De qué delito acusan a Ben Affleck y Matt Damon?

En su querella, entablada el pasado 6 de mayo, Jonathan Santana y Jason Smith acusan a Ben Affleck y a Matt Damon de presunta difamación, difamación por insinuación y causación intencional de angustia emocional, reporta People.

Según los argumentos, el largometraje está tan estrechamente ligado a los uniformados que la interpretación de las estrellas de Hollywood en el mismo causó “un daño sustancial a su reputación personal y profesional”.

“El filme y su contenido promocional sugieren una conducta indebida, falta de criterio y comportamiento poco ético en relación con una operación policial real”, se indica en los documentos.

La reclamación judicial también afirma que en el proyecto cinematográfico se utilizaron “detalles característicos de” una incautación de dinero en efectivo verdadera, que tuvo lugar el 29 de julio de 2016 en Miami Lakes, Florida.