Belinda Belinda aparece llena de cristales en la inauguración del Mundial de Futbol: esto costaría su outfit La cantante deslumbró con su atuendo durante la ceremonia de inauguración del Mundial de Futbol. El outfit de Belinda está estimado en miles de dólares.



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Video Belinda está que no la cree al verse con look de “buchona”: su reacción en video

Belinda apareció llena de diamantes durante inauguración del Mundial de Futbol de este jueves 11 de junio.

La cantante se presentó junto a los Ángeles Azules en el Estadio Ciudad de México para interpretar ‘Por Ella’, tema que forma parte del álbum oficial de la justa deportiva y que reúne a grandes estrellas de la música como J Balvin y Shakira.

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El outfit de Belinda

Durante el show de inauguración, Belinda lució un atuendo de más de 70 mil cristales Swarovsky, aplicados a mano en un corsé de manga larga en color rosa mexicano y unos jeans baggy, con degradado de rosa al azul, de la marca Levi’s, refere Vogue.

Belinda sorprendió en la inauguración del Mundial de Futbol. Imagen Getty Images



El look estuvo a cargo del fashionista Juan Carlos Plascencia y fue complementado por tenis deportivos color blanco y joyería de la colección Millenia. El reloj en oro rosa con el que se dejó ver la intérprete forma parte de Jacob & Co., refiere la revista ¡HOLA!

¿Cuánto costaría el look de Belinda?

El outfit de Belinda no tiene un precio oficial confirmado. Sin embargo, los cristales Swaroski para customización de ropa tienen un valor aproximado de entre 0.13 y 0.50 dólares por unidad, dependiendo del tamaño y corte.

Estas cantidades harían que el look de Belinda estuviera valuado en más de 35 mil dólares tras sumarle el costo de cada uno de sus accesorios.