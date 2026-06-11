Shakira

Shakira deslumbra con su ‘look’ en la inauguración del Mundial de Futbol: ¿cuánto costaría?

La colombiana causó sensación durante su presentación por el arranque de la famosa justa deportiva. Además de su talento, lo que más ha llamado la atención es el vestuario que usó.

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Por:Dayana Alvino
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Shakira deslumbró durante su presentación en la inauguración del Mundial de Futbol, este jueves 11 de junio, al interior del Estadio Ciudad de México.

La superestrella colombiana interpretó, al lado de Burna Boy, el tema oficial de la justa deportiva, ‘Dai Dai’, en medio de un show que incluyó a sus bailarines.

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Para la importante ocasión, ella apareció en la cancha con un atuendo muy a su estilo, compuesto de un ‘halter top’ y guantes, ambos en color amarillo fosforescente, y una falda blanca con aplicaciones, tipo pañuelos, en lila.

Ella complementó su ‘outfit’ con unas zapatillas deportivas en plataforma, lentes de sol negros, y llevó suelta su característica melena rizada.

Shakira causó sensación en la inauguración del Mundial de Futbol.
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Imagen Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images

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De acuerdo con el medio español ABC, el ‘look’ de la intérprete “es obra de su estilista Nicolás Bru, quien la viste en sus giras, eventos y alfombras rojas”.

¿Cuánto cuesta el ‘look’ de Shakira?

Al momento, ni Shakira ni Nicolás Bru se han pronunciado para dar detalles del conjunto, ya se comenta en redes sociales.

Por su parte, la revista Vanidades da a conocer que presuntamente se trata de un diseño ‘custom’ de Off-White, la firma fundada por el fallecido Virgil Abloh.

Shakira lució este 'halter top' en color amarillo.
Shakira lució este 'halter top' en color amarillo.
Imagen Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images

Las piezas habrían sido creadas especialmente para la presentación de la cantautora en la apertura de la Copa Mundial de Futbol.

La ropa hecha exclusivamente para los artistas suele tener un valor difícil de calcular, ya que no se comercializa para el público, expone el medio.

“Por esa razón, el costo de un ‘look’ personalizado de una firma de lujo puede alcanzar fácilmente varios miles de dólares, especialmente cuando se trata de una actuación global de esta magnitud”, explican.

Shakira se presentó en el arranque de la justa deportiva.
Shakira se presentó en el arranque de la justa deportiva.
Imagen picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I
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