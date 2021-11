Bárbara del Regil reveló al supuesto responsable de la muerte de su perrita

Para muchas personas, las mascotas forman parte de su familia y el vínculo que se crea con los animales se vuelve incomparable. Cuando les llega el momento de partir de esta vida, el luto es enorme debido a todo el cariño que brindan.

Alguien que recientemente atravesó la pérdida de una mascota es Bárbara de Regil, quien publicó en Instagram que su perrita Nala había muerto.

Cargando Video... Bárbara de Regil da una lección a quienes ven "defectos" en esta foto en bikini de su hija



En un principio, la actriz tenía la idea de que la perrita se había comido un chicle (goma de mascar), pero nunca imaginó que tendría que despedirse de Nala para siempre.

Así comenzó la triste historia de la mascota de Bárbara de Regil

De Regil compartió la noche del viernes una serie de stories, donde explicó a sus seguidores que la perrita estaba triste y por eso tuvo que llevarla de emergencia al veterinario.

“Dejé a Nala internada porque al parecer se comió algo extraño y la tienen que operar”.

El sábado por la tarde, Bárbara agradeció a sus seguidores en Instagram las muestras de apoyo y buenas vibras, pero el panorama era muy triste.

“Gracias por sus mensajes preocupados por mi Nalita. Se murió ayer a las 3 de la mañana envenenada”.

Bárbara de Regil reaccionó a la muerte de su perrita Nala

“Pensamos que se comió una pulsera, un chicle o algo así, pero no. Nalita se comió el veneno que el fumigador dejó irresponsablemente. Le pedí que no dejara en el jardín porque habían perritos. Dejó muchísimas bolsas chiquitas sueltas, bolsitas de veneno para ratas”.

La actriz, conocida por protagonizar la serie ‘Rosario Tijeras’, narró cómo supo del terrible suceso que acabó con la vida de Nala.

“Cuando me enteré, gracias al jardinero que encontró escondidas algunas bolsitas, pero ya fue muy tarde… Nalita seguro pensó que era una pelota y se comió el veneno en su inocencia”.

Cargando Video... 6 son las razones por las que Bárbara de Regil no volverá a encarnar a Rosario Tijeras



Las opiniones se dividieron en las redes de la actriz, ya que algunos afirmaron que el cuidado de la perrita era responsabilidad de Bárbara de Regil, mientras que otros aplaudieron el cariño que Bárbara le dio a Nala todos estos días.

Bárbara de Regil desconsolada por la muerte de su mascota

La protagonista de 'Loca por el trabajo' no sólo publicó Instagram stories, también escribió un conmovedor mensaje para honrar la memoria de la perrita.

“No merecías morir así, te Extraño tanto mi Nala, me duele el corazón y el pecho horrible, todavía camino pensando que vas a mi lado. Entro a la cocina, al gym y sigo esperando que entres y te sientes donde siempre. Me duermo y me faltas a lado mío. Tu camita esta vacía”.

“Gracias por darme un amor tan puro y real, igual que el tiempo y el amor, todo lo que yo te di, sin esperar nada a cambio … Sólo pienso en ti, no paro de llorar”.